Wawacity : découvrez la dernière adresse au 15 mai 2025

Les administrateurs de Wawacity viennent encore de mettre en place une nouvelle adresse pour la plateforme de téléchargement direct.

De nombreux internautes cherchent à visionner ou télécharger des films et séries à moindre frais. Parmi les plateformes les plus connues dans ce domaine figure Wawacity, une plateforme qui attire chaque mois des milliers de visiteurs même si son activité n’est pas légale. Il est en effet essentiel de rappeler que la majorité des contenus proposés sur ce type de site enfreignent le droit d’auteur et leur utilisation présente des risques de poursuites pénales ou d’amendes même pour les utilisateurs.

Wawacity s’est imposé ces derniers mois comme une référence du téléchargement direct. Le site fonctionne comme un annuaire de liens avec des fichiers hébergés sur des plateformes externes comme 1fichier permettant aux utilisateurs de regarder des films et des séries sans payer. L’interface est simple d’utilisation et ne requiert pas de création de compte pour accéder au contenu demandé. Les œuvres sont généralement disponibles en version française (VF) ou en version originale sous-titrée (VOSTFR).

Il est important de souligner que Wawacity est un site illicite, car il est interdit de partager des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’accord des ayants droit. Selon la législation française, consulter ou télécharger du contenu via ce type de plateforme expose à des poursuites judiciaires, des amendes, voire à une coupure de la connexion internet. Les autorités et les fournisseurs d’accès à internet bloquent régulièrement l’accès à Wawacity, ce qui oblige le site à changer fréquemment d’adresse pour rester accessible, comme c’est encore le cas cette semaine suite à une nouvelle salve de blocages des sites de piratage.

Au 15 mai 2025, la dernière adresse officielle connue est : www.wawacity.pet. L’utilisation d’un VPN est recommandée pour protéger votre anonymat et il est aussi conseillé d’installer un antivirus ainsi qu’un bloqueur de publicités pour limiter les risques liés aux malwares et aux publicités intrusives.

Pour éviter tout problème légal, il est préférable de privilégier les plateformes de streaming officielles et légales.