Ziak réplique au clash de 404 Billy

Un clash improbable a éclaté dans le rap français entre 404 Billy et Ziak, le premier nommé a taclé le second avec la phrase « 404 c’est vraiment moi, c’est pas un personnage comme Ziak » et sa réplique n’a pas tardé, il a répondu en musique.

Dans le projet « SAMO » paru en début d’année, 404Billy a piqué Ziak dans le single « N. Leviathan », il vient de réagir avec le single « Manuel de vengeance » produit par Focus Beatz, ce morceau s’ajoute en titre bonus à son dernier album « Essonne History X » sorti 12 mai 2025.

« Ça dit mon nom presque ça bande, il fait des trucs de fou avec sa langue. T’sais très bien que j’te déclasse en rap. Tempi dans mon 9-1, j’ai déjà pissé sur le 404. À l’ancienne, j’prenais le 404 et quand j’veux j’reprends 404. » rappe Ziak à la fin de son couplet dans cette chanson pour donner suite à l’attaque de 404 Billy dans le citer explicitement.

Après son clash avec Benjamin Epps, 404 Billy n’a pas encore été interpellé par les paroles de Ziak à son égard, mais cela ne devrait pas tarder, car les hostilités sont désormais lancés entre les deux rappeurs.