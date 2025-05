Booba tacle la tenue osée de Shay aux Flammes 2025

Booba n’a rien manqué de la dernière édition des Flammes et s’est moqué de son ancienne protégée du 92i, Shay dont il avait confié les dessous de leur conflit au mois de décembre dans une interview pour le programme Youtube, CKO.

La troisième édition des Flammes a sacré Booba avec son tube « Dolce Camara » dans deux catégories, « titre de l’année » et « featuring de l’année » mais cela n’a pas fait changer le rappeur exilé à Miami de position sur cet événement qu’il a encore vivement critiqué comme par le passé et comme pressenti, il ne s’est pas rendu sur place pour récupérer son trophée. B2O a même averti les artistes présents à cette soirée qu’ils ne seront pas conviés à ses concerts programmés en fin d’année à l’U Arena comme c’est le cas de Shay.

Même s’ils sont travaillés ensemble pas le passé et que Booba aidé Shay à ses débuts pour lancer sa carrière ou encore se faire connaitre en 2011 avec leur collaboration sur le single « Cruella« , les deux artistes se sont éloignés. « Shay au début, je la produis, ça ne se passe pas bien humainement. Je lâche. Après elle signe, sur quel label, et ils nous demandent si on veut retravailler avec elle. Moi je n’étais pas forcément partant. Comme je kiffe la musique et que je sais qu’elle a du talent et que c’est un peu un ovni, c’est là qu’ils nous font écouter PMW », avait décrit Booba au micro de CKO, il y a quelques mois sur sa rencontre avec Shay.

Par la suite, B2O s’est embrouillé avec le frère de la rappeuse Belge et ils ont plusieurs différends au sujet de ses showcases ou encore son comportement non professionnel. « Ca m’énerve c’est du gâchis, j’ai perdu du temps. C’est frustrant » avait-il conclu sur sa relation passée avec Shay qu’il n’hésite plus à tacler ouvertement désormais comme cette semaine lors de la cérémonie des Flammes.

Booba n’a pas apprécié la tenue très osée de l’artiste belge et encore moins son triomphe dans la catégorie « meilleure artiste féminine » alors qu’elle n’a produit aucun titre. « Elle n’a rien sorti depuis janvier » s’est-il exprimé avant de commenter sur son style vestimentaire provocateur, « C’est triste en vrai (emoji rire) ». Dans une autre vidéo sur cette cérémonie, il avait également déclaré en faisant référence à la tenue révélatrice de Shay, « Les Flammes, des barres. Entre ceux qui sont venus montrer leur cul, ceux qui n’ont aucune actu, c’est scandaleux ».