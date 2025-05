Le terme « gâté » de SCH entre dans le dictionnaire français

Au mois de janvier dernier, lors de son passage dans l’émission Hot Ones, SCH a appris de la part de Kyan Khojandi qu’une demande venait d’être effectuée pour faire entrer l’expression « Mon gâté » dans le dictionnaire. Une démarche validée par le rappeur marseillais, à laquelle les éditions Le Robert viennent d’accepter la requête.

« Oui, ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu’ils m’ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter pro' », chante SCH dans les premières paroles du tube « Bande Organisée » de Jul, sorti à l’été 2020. Cette phrase a rendu populaire l’expression « gâté » ; le « Oui ma gâtée » de SCH était même devenu viral sur les réseaux et à la mode auprès des plus jeunes. Il y a quatre mois, dans son émission où il fait goûter à ses invités des sauces piquantes de plus en plus épicées, mesurées avec l’échelle de Scoville, Kyan Khojandi avait convié SCH à participer au challenge pour lui annoncer son idée de faire intégrer son expression dans le dictionnaire.

Lors de l’émission, la directrice de la rédaction des éditions Le Robert a proposé de définir « Mon gâté » comme un appellatif affectif pour l’intégrer dans le Petit Robert, une proposition soutenue par SCH, qui a été surpris par cette initiative. Au début de la séquence, le rappeur marseillais pensait que l’animateur plaisantait. Une commission s’est réunie pour examiner ce mot, comme d’autres candidats, afin de les intégrer dans la prochaine édition du Petit Robert. L’expression a été validée, car elle remplissait les conditions pour y figurer.

En effet, l’édition du Petit Robert 2025 est disponible depuis ce jeudi et, dans la liste des nouveaux mots, trois nouvelles expressions marseillaises apparaissent dans le dictionnaire : “tanquer”, “tarpin” et enfin “gâté”. Une information qui devrait faire plaisir à SCH, qui n’a pas encore réagi à la nouvelle.