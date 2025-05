Werenoi dans le nouveau clip d’HMZ : « Saison »

HMZ qui vient de dévoiler son clip « Saison » en featuring avec Werenoi. Ce clip vient accompagner la sortie du premier album d’HMZ sorti aujourd’hui, avec ElGrandeToto SDM et Werenoi.

Dans la tempête, ce n’est pas qu’un premier album pour HMZ. C’est le cri du bitume, brut, sans filtre. Un projet où chaque track est une rafale, chaque mot une trace de vécu.

Ce rappeur ne sort pas de nulle part, il sort de la rue, avec son langage, ses codes. On retrouve sur ce projet un beau casting : SDM, ElGrandeToto et Werenoi. Ce dernier accompagne HMZ sur « Saison », un morceau poignant, entre mélodie et brutalité, sublimé par un refrain mélancolique comme une lumière au bout du tunnel.