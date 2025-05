Werenoi : un « incident très grave » annule un nouveau showcase

Les informations concernant Werenoi interrogent ! Aqababe a lancé une rumeur ce vendredi selon laquelle le rappeur serait dans le coma en raison d’un problème respiratoire, avant de rassurer qu’il allait mieux. Cependant, des médias ont démenti cette information, mais un nouveau showcase, programmé ce samedi 17 mai, vient d’être annulé et un « incident très grave » est évoqué pour justifier cette déprogrammation.

La rumeur concernant Werenoi démentie, mais un communiqué ne rassure pas !

Les informations à propos de Werenoi sont contradictoires depuis quelques heures. Tout a commencé avec l’annulation d’un showcase ce jeudi 15 mai, puis d’un autre ce vendredi soir, 16 mai. Après ces déprogrammations sans motif officiel, Aqababe a affirmé que le rappeur souffrait de problèmes de santé et serait même en réanimation, dans le coma, avant de préciser quelques heures plus tard que l’artiste allait mieux et était en train de se faire soigner. Le média Twitter AlertesInfos a ensuite démenti l’information du blogueur, tout comme le blogueur Kuntakinte sur Instagram, mais Aqababe a répliqué, et une nouvelle annonce n’a pas rassuré les fans du rappeur parisien.

Aqababe a dévoilé des preuves de ses révélations, notamment des captures d’écran d’une source présentant le dossier médical de Werenoi, en réponse à un membre de l’équipe du rappeur qui aurait demandé à AlertesInfos de démentir son tweet. « Mdr donc là ça veut niquer ma crédibilité ? Faut que je sorte des screenshots et d’autres trucs pour qu’on arrête de salir mon travail ? » a répondu le blogueur, publiant des captures pour appuyer ses propos. Alors qu’il devient compliqué de démêler le vrai du faux dans cette histoire qui suscite de plus en plus l’inquiétude des fans de Werenoi sur les réseaux, l’équipe du rappeur n’a toujours pas publié de communiqué officiel pour clarifier la situation. Une nouvelle annulation de showcase vient malheureusement d’être annoncée.

En effet, Werenoi devait se produire ce samedi 17 mai en showcase exclusif au Azar Club de Lyon, mais l’événement a été annulé ce vendredi avec un communiqué officiel expliquant : « Nous sommes au regret de vous annoncer qu’un incident très grave, indépendant de notre volonté, empêche Werenoi d’assurer le showcase prévu demain, samedi 17 mai. Nous sommes les premiers impactés par cette nouvelle et mesurons pleinement la déception que cette annulation peut susciter. Nous vous présentons nos plus sincères excuses. Tous les billets seront intégralement remboursés dans les plus brefs délais. ».

Le motif d’ »un incident très grave » évoqué semble donc confirmer l’hypothèse avancée par Aqababe, même s’il n’y a toujours aucune information officielle ; ce communiqué n’est pas rassurant.