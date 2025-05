Liim’s présente « Scintiller », son nouveau single

Originaire de Seine-Saint-Denis, Liim’s développe très tôt un lien instinctif avec la musique. À la maison, il est bercé par les musiques ivoiriennes telles que le zouglou ou le coupé-décalé, pendant que ses grandes sœurs lui transmettent le goût du R&B et du rap américain (Chris Brown, Rick Ross). Dehors, ce sont les voix de Mac Tyer, Booba ou encore Niro qui résonnent dans les halls.

Liim’s affine rapidement sa plume et son oreille, d’abord en duo avec son ami Ibra K, avant de former le binôme Q.E Favelas. Il se fait remarquer en solo dès 2019 avec deux séries de freestyles (L’Dose & Pintero) qui dépassent le million de vues.

En 2020, il sort son premier projet solo Angelo. On y retrouve notamment des featurings solides avec Leto et Landy. Un an plus tard, Niska l’invite sur Le monde est méchant pour une collaboration explosive sur Loup Solitaire. Dès lors, les connexions s’enchaînent : Gazo, Tiakola, Niska, La Mano 1.9, Keeqaid ou Prototype. Liim’s s’impose comme un artiste fédérateur, à la croisée des univers.

En 2024, il dévoile son second projet Mentalité Baara, à la fois personnel et abouti. Cette même année, il remplit la Cigale pour un concert événement, entouré de nombreux invités tels que Genezio, L2B, SDM, Tiakola .. .

Avec Scintiller, Liims revient plus introspectif et affirmer que jamais. Sur une prod soignée signée Tarik Azzouz et Lenyz, il livre un morceau personnel où il expose ses doutes, ses ambitions et sa volonté de briller malgré les épreuves. Toujours entre mélancolie et détermination, Liim’s confirme sa capacité à toucher sans jamais trahir son identité brute. Ce nouveau titre poursuit son ascension avec authenticité. Une direction artistique exigeante, un message fort : Scintiller, c’est refuser de s’éteindre.