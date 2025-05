PartyNextDoor, l’icône mondiale du r&b rejoint l’affiche Yardland

PartyNextDoor rejoint Tiakola, Asake, Latto, Gazo, Theodora, Shenseea et& bien d’autres au line-up XXL de l’édition 2025 du festival Yardland.

Yardland continue d’annoncer la suite de sa line-up ! Et pour cette deuxième édition, le festival propose de très beaux noms internationaux aux influences rap et afro-caribéennes :

Latto (Atlanta – US), Sahbabii (Chicago – US), Asake (Nigéria), Shenseea (Jamaïque) mais aussi Gazo (avec un special show), Monsieur Nov, Theodora, Prince Waly parmi tous les autres noms d’artistes FR.

Pour une des premières fois, trois compositeurs de renom auront leur propre show avec un live deTarik Azzouz // Lyele et un cypher show proposé par Ghost Killer Track.

Plus qu’un festival de musique, Yardland incarne les piliers des cultures populaires : la musique, l’art, la mode, la food culture, l’engagement associatif et le sport en proposant une expérience culturelle complète.

Paix & Amour