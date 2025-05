Bianca Censori choque en Espagne avec une tenue osée

Bianca Censori vient encore de choquer avec une tenue provocatrice alors qu’elle était discrète lors de ses dernières apparitions publiques et face aux rumeurs de tension avec Kanye West, elle est apparue aux côtés de son mari en Espagne avec des vêtements transparents et osés.

En vacances en Europe, le couple sulfureux Bianca Censori et Kanye West a choisi de passer quelques jours en Espagne sur l’île de Majorque, comment souvent, ils ont encore fait une apparition controversée en raison de la tenue toujours aussi légère de la jeune femme au point de dégouter la population outrée de découvrir la tenue de la compagne de Ye. En effet, Bianca a opté pour une tenue avec un soutien-gorge noir en résille transparent pour aller faire du shopping avec son mari sur un marché local, depuis leur union, elle a pris l’habitude de s’afficher ainsi vêtue et de montrer sa poi*rine en public sans aucune pudeur.

En témoin de la scène, a rapporté au média News.com.au dans des propos relayés également par le Daily Mail que le couple a « horrifié » les habitants de Majorque, « Les gens étaient choqués. On pouvait les entendre demander « est-ce que c’est vraiment son té*on ? » en passant à côté d’eux » décrit le témoignage de cette personne qui précise que « Kanye restait un peu en retrait, la laissant parcourir le marché. ».

Même si le look de Bianca Censori parait indécent pour se promener dans un lieu public, la loi en vigueur en Espagne n’interdit par de se balader ainsi dans certaines zones du pays depuis 2020 comme l’autorise la loi catalane. La loi espagnole permet également à une femme d’avoir sa poitrine apparente pour bronzer sans craindre une sanction.

Dans les commentaires des clichés publiés sur les réseaux, les internautes ont eux tranché sur le choix de cette tenue de Bianca Censori et l’ont fermement condamné, « Pourquoi cette femme n’a-t-elle pas encore été arrêtée pour indécence ?! », « On a littéralement tout vu, même quand on ne le voulait pas », « C’est tellement irrespectueux envers le pays et ses valeurs de pudeur. » peut-on lire dans les réactions pour critique le comportement indécent de la femme de Kanye West.

Bianca Censori bared her boobs in a fishnet top – leaving the locals gobsmacked & horrified as she visited a local market in Spain today! I thought they were getting a divorce…i guess his song worked. How is this even allowed? Isn’t it considered public indecency?? pic.twitter.com/E7LaoDFRub

— Queein (@QueeinJ) May 17, 2025