Black M va se battre contre Alpha Yero Mansare « Bemba »

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Black M va faire ses débuts sur le ring, le rappeur parisien vient d’officialiser l’information sur son compte Instagram avec l’annonce de son premier combat contre Alpha Yero Mansare « Bemba ».

Black M annonce son premier de boxe Anglaise

Depuis le début de l’année, Black M s’affiche sur les réseaux en train de s’entrainer intensément aux sports de combat et il est désormais déterminé à se battre. Comme d’autres de ses compères tels que Abou Debeing également un ancien membre du label Wati B qui récemment fait ses débuts en MMA, Black M a décidé de se lancer le défi d’affrontement un adversaire sur le ring, dans le cadre d’un combat de boxe Anglaise.

Black M vient en effet de supprimer toutes les publications de son profil Instagram, suivi par près de 3 millions d’internautes pour présenter l’affiche de son duel face à Alpha Yero Mansare « Bemba ». Un combattant qui s’est déjà entrainé avec des stars du MMA comme Salahdine Parnasse et Cédric Doumbé, il l’habitue de se battre en boxe anglaise avec 5 combats et autant de victoires au compteur dans cette discipline, le boxeur est également champion de France de Sambo. Un défi de taille attend donc l’ex-membre de la Sexion D’Assaut qui a été défié par Bemba ces derniers mois et il a donc pris la décision d’accepter la confrontation pour en découdre.

Le combat aura le 30 mai prochain et sera diffusé en direct sur Youtube, le lieu de l’affrontement n’a pas encore été communiqué, c’est la salle de sport On Air Fitness qui en charge de l’organisation de l’événement. « J’ai obtenu ce que je voulais il est finit ! Rdv le 30 chez onairfitness_officiel en direct de @youtube pour un combat de boxe anglaise @blackm t’es finis » a commenté Alpha Yero Mansare « Bemba » sur X après l’officialisation du duel pour mettre un coup de pression supplémentaire à Black M avant leur confrontation.