Booba démolit le comportement odieux d’un média face à la mort de Werenoi

Alors que des nombreux rappeurs français ont rendu un hommage à Werenoi, Booba a décidé de pousser un coup de gueule face au traitement médiatique de l’annonce du décès du rappeur face au comportement déplacé du média X, AlertesInfos qui a affirmé quelques heures avant l’officialisation de la mort de l’artiste qu’il va bien et que les informations sur son état de santé critique sont fausses.

Booba détruit l’administrateur de AlertesInfos sur son erreur de l’état de santé de Werenoi !

Quelques heures avant que l’information de sa disparition ne soit officielle, la rumeur a circulé sur les réseaux que Werenoi est dans le coma, la rumeur lancé par le blogueur Aqababe a pris de la consistant avec la déprogrammation de ses showcases dont l’un deux a été annulé en raison d’un incident grave.

Dans un premier temps, l’entourage du rappeur de 31 ans n’a pas fait de commentaire sur la rumeur de ses problèmes de santé, mais AlertesInfos a démenti les informations en se justifiant d’être une information par une source proche de Werenoi en alléguant qu’il n’est pas hospitalisé, ni dans le coma et en bonne santé, une erreur que le média a tenté de justifier suite à l’annonce officielle du décès tout en s’excusant sauf que certains dont Booba se sont énervés de ce manque de respect envers le défunt rappeur, sa famille, ses proches et sa communauté.

Les excuses d’AlertesInfos n’ont pas convaincu…

« Nous présentons nos excuses les plus sincères suite à la publication erronée affirmant que Werenoi, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, n’était ni dans le coma, ni hospitalisé. Cette information provenait d’une source réputée fiable et proche de l’artiste, en qui nous avions toute confiance. Ce matin, la terrible nouvelle de son décès a été confirmée. Comme beaucoup, nous sommes bouleversés. Il est possible que cette fausse information ait été transmise dans l’objectif de calmer l’emballement médiatique autour de son état de santé. Si tel est le cas, nous regrettons d’avoir contribué, malgré nous, à cette confusion. » s’est expliqué AlertesInfos pour essayer de calmer les critiques sur l’erreur commise avant de l’assumer

« Nous assumons pleinement notre part de responsabilité. La fiabilité d’une source, même proche, ne peut jamais se substituer à une confirmation officielle, en particulier dans des circonstances aussi sensibles. Par respect pour la mémoire de Jérémy Bana Owona, pour ses proches et pour son public, nous renouvelons nos excuses les plus profondes. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs, et à toutes celles et ceux qui l’aimaient. », a ajouté AlertesInfos, des propos que Booba n’a pas validé, les déclarations du média suivi par plus de 700 000 personnes sur le réseau social X.

Les excuses ainsi que les explications ne sont pas vraiment passées et n’ont pas convaincu Booba. L’ancien membre du groupe Lunatic a copieusement insulté le média tout en demandant à son administrateur de la fermer, « Ferme ta page sale pu*e à clique. Espèce de vaurien fragile. » avant de poursuivre avec une vidéo d’un de ses anciennes interview dans laquelle il parle du fléau des réseaux sur lesquels n’importe qui peut ouvrir un profil afin de se prendre pour un média : « En faite, on vit dans un monde d’autoproclammé. A tout moment tu peux ouvrir une page Instagram, peut-être mélanger de faux followers à de vrais followers, et s’autoproclammer média. ».

Article en lien : Booba va au clash contre Werenoi et dévoile leur feat avec l’IA, « on fait des hits »