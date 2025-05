Booba unfollow SDM, c’est fini ! Il répond à la rumeur d’un clash

La fin de la collaboration entre SDM et le label de Booba, le 92i, était déjà annoncée depuis le dernier album du rappeur originaire de la cité des 3F à Clamart, intitulé « À la vie à la mort« , sorti au mois de septembre dernier. B2O a clarifié la situation entre eux et a assuré qu’il n’y a aucun conflit.

Booba clash en avec SDM ? Il réagit et acte officiellement la fin de leur collaboration !

La sortie de l’album « ALVALM » a conclu le contrat de SDM avec le label. Depuis, ce dernier, SDM n’est plus signé sur le label du 92i et est libre de tout contrat. Lors d’une interview il y a quelques mois, SDM avait confié ne pas encore avoir pris de décision sur la suite de sa carrière, tout en rassurant le public sur sa relation avec Booba, qui s’est ensuite également exprimé sur le sujet en conseillant à son protégé de choisir de se lancer en indépendant, validant cette option, car il avait honoré son contrat avec le 92i. « Il fait ce qu’il veut. On n’est pas leurs parents. On accompagne quelqu’un dans sa carrière. Ensuite, il fait son choix, il n’y a pas d’obligation. Quand le contrat est fini, il est fini.« , avait-il déclaré au micro de l’émission CKO avant d’ajouter dans une autre déclaration qu’il ne faut espérer une guerre entre eux.

Booba vient de prendre la parole pour acter de manière définitive le départ de SDM du 92i. En effet, des internautes l’ont interrogé sur le sujet après avoir découvert que les deux rappeurs ne se suivent plus sur les réseaux. Cela a d’ailleurs suscité la crainte des fans, car dans ses conflits avec d’autres artistes avec qui B2O avait collaboré, les clashs ont souvent démarré de cette façon avant que la situation ne s’envenime, comme avec Kaaris ou encore Damso.

« Pas de clash, juste la fin d’une aventure, le début d’une autre, ON LUI SOUHAITE LE MEILLEUR », s’est justifié Booba pour confirmer qu’ils ne travaillent plus ensemble, mais qu’ils se sont quittés en bons termes, sans aucune embrouille. Les deux rappeurs viennent d’ailleurs d’être récompensés à la cérémonie des Flammes la semaine passée avec deux trophées pour leur featuring sur le single « Dolce Camara« , élu titre de l’année et featuring de l’année.