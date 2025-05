La mère de Werenoi rend hommage à son fils, « je dois rester forte… »

La mère de Werenoi lui rend un hommage poignant et fait passer un message sur Facebook !

Alors que les proches de Werenoi n’ont pas publié de communiqué officiel depuis l’annonce officielle du décès du rappeur ce samedi, sa mère lui a rendu dans une publication sur son compte Facebook. « Repose en paix mon frère je t’aime ! » a réagi son manager Babs après la confirmation de la mort de l’artiste parisien avant que les hommages des rappeurs français se multiplient sur les réseaux pour saluer la carrière de Werenoi.

Werenoi : Sa mère livre un vibrant hommage à son fils !

Dans un post, la mère de Werenoi à partager une photo en compagnie de son fils avec un message pour lui rendre hommage, elle le remercie d’avoir pu réaliser son rêve en moins de trois ans et qu’elle doit rester forte pour ses autres enfants : « Mon FILS, j’ai le cœur en miette, mais il faut que je reste forte pour tes frères et sœurs. Tu as réalisé mon rêve de petite fille en même pas 3 piges ! Tous ceux qui m’avaient tourné le dos t’acclament aujourd’hui. Oui, car j’ai mis au monde une graine de Star. ».

Le décès de Jérémy Bana Owona de son vrai nom à l’âge de 31 ans a été officiellement révélé dans la matinée de ce samedi 17 mai après que la rumeur de son hospitalisation à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a circulé sur les réseaux le vendredi 16 mai suite à l’annulation de ses showcases. La cause du décès n’est pas confirmée par son entourage, mais selon la presse, c’est suite à une défaillance cardiaque liée à une hyperkaliémie non régulée.

La carrière de Werenoi était en pleine ascension avant cette tragédie, son dernier album « Diamant Noir » paru il y a un peu plus d’un mois vient de décrocher ce lundi la certification de disque de platine avec 100 000 équivalents ventes et il venait de dévoiler une collaboration inédite avec Gims sur le single « Piano ».