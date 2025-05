Pascal Obispo et son fils dévastés par la mort de Werenoi

Les réactions des célébrités se sont multipliés suite à l’annonce du tragique décès de Werenoi ce samedi 17 mai, Pascal Obispo a également été touché par la mort soudaine du rappeur parisien l’âge de 31 ans.

En 2023, Pascal Obispo avait été convié par Werenoi à assister à son concert au Zénith de Paris à l’époque de la sortie de son projet Telegram 2, le rappeur avait accompagné le chanteur sur scène pour un duo sur le morceau Chemin D’Or avant que ce dernier le lui remettre son single d’or pour ce titre. Affecté par la triste nouvelle du décès de Werenoi, Pascal Obispo est en deuil et a partagé comme d’autres personnalités sa tristesse face à cette tragédie.

L’hommage d’Obispo à Werenoi !

Pascal Obispo a révélé qu’il avait prévu de préparer une collaboration avec Werenoi et que son fils est fan du défunt rappeur, « Mon fils est très triste et j’ai de la peine. 31 ans ! C’était un bon gars, très talentueux, qui avait tellement de choses à faire ! Paix à son âme et condoléances à sa famille et ses amis. » décrit Obispo puis il poursuit sur leur rencontre surprise au Zénith de Paris il y a deux ans, « Ses fans n’en revenaient pas de me voir, c’est certain. Le pont entre nos deux musiques était beau. Mais pour moi, ce n’est pas surprenant que sa musique me plaise. Il n’était pas le plus gros vendeur de disques depuis deux ans par hasard. Il sortait du lot par la qualité de ses chansons, ses mélodies et ses punchlines ».

« Je me souviendrai toujours de son gimmick c‘est carré. », ajoute Obispo sur le plus grand vendeur d’albums en France ces deux dernières années avant de parler de leur rencontre et de sa musique comme le projet Pyramide qu’il a particulièrement apprécié pour les featuring avec Damso et Aya Nakamura, « Humainement, aussi, c’était un vrai bon gars, gentil, intelligent, calme, posé, un peu timide. Même sur scène, il était à la cool. Il était pris dans le tourbillon du succès, mais d’après ce que je sais, il était bien en ce moment. Je l’écoute souvent en peignant, en particulier son deuxième album Pyramide, avec Damso et Aya Nakamura. » a-t-il écrit, avant de conclure sur le fait qu’il avait programmé de travailler ensemble, mais que malheureusement cela ne se fera jamais, « Nous devions continuer l’aventure et faire d’autres choses ensemble. On devait se voir, j’avais préparé pour lui plein de sons avec un beatmaker. Cela restera dans un ordinateur… ».

🚨WERENOI X PASCAL OBISPO Werenoi a ramené Obispo à son zénith pour une prestation live de « Chemin d’or » ! pic.twitter.com/XwgyjqJnEI — Kultur (@Kulturlesite_) September 23, 2023

Werenoi a remis un single d’or de « Chemin d’or » à Pascal Obispo ! 📀🤝 La connexion improbable pic.twitter.com/XXhxdN6LYO — Kultur (@Kulturlesite_) September 24, 2023