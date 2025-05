Francis Ngannou ne serait pas directement responsable du décès d’une jeune fille

Le mois dernier, Francis Ngannou s’est retrouvé au cœur d’une polémique, il a provoqué un accident de la route qui a fait une victime, une fille âgée de 17 ans est décédée lors de ce drame. Des nouvelles précisions viennent d’être dévoilées sur ce tragique accident et le célèbre combattant de MMA n’aurait pas directement causé la mort de la jeune femme, il s’agirait d’une erreur médicale.

La victime de l’accident causé par Francis Ngannou décédée suite à une erreur médicale !

C’est lors du week-end de Pâques que Francis Ngannou a eu un accident de moto au Cameroun dans la ville de Yaoundé qui provoqué le décès d’une adolescente. Après l’incident, l’ancien champion de l’UFC a payé tous les frais médicaux de la victime décédée. « Mon cœur est brisé par cette perte dévastatrice. Depuis le tout début, j’ai été aux côtés de la famille, offrant soutien, réconfort et mes plus sincères condoléances pendant cette période » s’était exprimé le boxeur quelques jours après ce drame alors que la police a ouvert enquête pour établi les circonstances de l’accident et de la mort de la jeune femme.

Francis Ngannou avait également avoir rencontré les proches de la victime afin de leur apporter son soutien, « Je porte leur douleur avec moi, et mes pensées et mon soutien indéfectible les accompagnent alors qu’ils font face à cette perte déchirante. ». Quasiment un mois après, l’accident, des nouvelles révélations viennent de tomber sur cette affaire et disculpent le sportif de son lien direct avec ce décès. En effet, document du Tribunal de Première Instance de Yaoundé décrit que Tsalma Manuella, la victime de cet accident, est décédé en raison d’une erreur médicale.

« Après une analyse rigoureuse, il a été établi qu’une erreur médicale grave a été commise lors de la prise en charge de Mme Tsama Manuella à l’hôpital, notamment une surdose d’anesthésie, qui a directement contribué à son décès, survenue 6 jours après l’accident. » relate le document qui précise qu’une enquête va établir « la responsabilité de l’établissement hospitalier et du personnel soignant ». Une « surdose d’anesthésie« administrée à Tsalma Manuella lors de son hospitalisation a contribué à sa mort.