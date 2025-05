Werenoi : ses streams ne cessent de grimper, « N’écoutez plus sa musique »

L’annonce du décès du regretté Werenoi a, comme souvent lors de la disparition d’un chanteur, fait exploser ses streams, alors que le débat fait rage dans la communauté des fans du défunt rappeur sur le choix de laisser ou non ses morceaux diffusables sur les plateformes de streaming.

Les titres de Werenoi bientôt supprimés ? Son producteur répond !

Les streams ne cessent de grimper pour Werenoi depuis sa mort. Les clips de l’artiste ne sont plus disponibles sur sa chaîne YouTube depuis samedi matin, mais tous ses morceaux sont encore en écoute sur la plateforme et les autres applications comme Apple Music, Deezer et Spotify, un choix qui fait polémique sur les réseaux. En effet, après l’annonce du décès du rappeur parisien, l’information a été relayée que, par respect pour ses convictions religieuses, ses morceaux allaient être retirés des plateformes. Cette rumeur affirme que cela serait une décision de sa famille et cela suscite de nombreuses réactions.

« La musique étant interdite selon ses convictions religieuses, il serait injuste que des péchés continuent à être comptabilisés pour lui alors qu’il n’est plus en vie pour s’en détourner ou se repentir », expliquent différents médias sur les réseaux, NGZ.Actu cité par le journal Le Parisien. « On sait malheureusement que ces événements ont un effet curieux sur les écoutes des artistes, qui augmentent de manière exponentielle. Werenoi était musulman, nous vous invitons à écouter le moins possible sa musique à l’avenir, par respect pour sa foi », décrit également Raplume sur X. Un mouvement suivi par de nombreux internautes sur X : « N’écoutez plus sa musique et enlevez ses sons de vos playlists sous risque de lui offrir des péchés gratuitement », peut-on lire, ou encore : « Arrêtez de diffuser sa musique désormais pour son bien ». Mais d’autres préfèrent au contraire se souvenir de ce qu’il a apporté au rap français et poursuivre l’écoute de ses titres.

Diamant Noir obtient la certification de disque de platine !

Cette prédiction de Raplume s’est révélée exacte, car les écoutes de Werenoi ont augmenté sur Spotify, avec 8 titres dans le Top 50 des chansons les plus écoutées en France ce lundi 19 mai. Le Syndicat national de l’édition phonographique vient aussi d’annoncer ce lundi que son dernier album « Diamant Noir » est certifié disque de platine avec 100 000 équivalents ventes en 5 semaines d’exploitation, son morceau « Pétunias » est certifié Single Diamant et ses chansons « Triple V » avec Damso, Ninho et « 3x filtré » sont certifiées Single Or.

Dans un article, le journal Le Parisien affirme au sujet de la discographie de Werenoi qu’elle ne sera pas retirée des plateformes de streaming, contrairement à ce qui est relayé sur les réseaux. Le média cite un « proche de l’artiste » comme source qui aurait confié au Parisien que l’entourage de l’artiste aurait décidé de « masquer » temporairement ses clips. Son compte YouTube compte effectivement toujours plus de 255 millions de vues, ce qui confirme que les vidéos ne sont pas supprimées, et cette même source aurait allégué qu’aucune chanson du rappeur ne va disparaître des applications de streaming.

Le média X, Cerfia, a partagé cette information : « AUCUNE des musiques de Werenoi ne sera RETIRÉE des plateformes, assure un proche de l’artiste au Parisien. L’équipe du rappeur a « masqué » les clips sur YouTube de façon « temporaire » le temps du deuil de la famille, conformément à leurs convictions religieuses, AFFIRME Le Parisien. », sauf que son producteur Babs a démenti le message et a accusé le média de mentir : « Qui vous a dit ça ? Bande de menteurs sans âme. ».

En l’absence d’un communiqué officiel de ses proches, le choix de ne plus écouter la musique en ligne de Werenoi en signe de respect pour ses croyances afin de faire son deuil fait donc toujours débat et, pour le moment, tous ses morceaux sont toujours disponibles en écoute.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)