ZKR supprime son feat avec Werenoi afin de respecter sa famille

Le monde du rap français est en deuil depuis samedi dernier suite à la disparition tragique de Werenoi, depuis l’annonce de son décès les hommages et les réactions ne cessent de s’enchainer sur les réseaux notamment de la part des rappeurs. ZKR a également de faire un geste envers le défunt rappeur et a décidé de retirer leur collaboration des applications de streaming.

ZKR veut respecter la volonté des proches de Werenoi !

L’ascension de Werenoi s’est subitement stoppée le 17 mai suite à sa disparition alors que le rappeur venait de dévoiler son nouvel album « Diamant Noir » et de se placer N°1 des ventes ses deux dernières années en France. Vendredi dernier, la rumeur de son état de santé a fuité suite à l’annulation de plusieurs showcases avant que l’information ne soit malheureusement confirmée samedi matin par l’entourage du rappeur, l’artiste de 31 ans est décédé suite à des problèmes de santé. Rapidement, la communauté rap s’est mobilisée pour lui rendre hommage, Gims, SCH, Gazo, Damso, Kery James, PLK, Maes, Hamza, Dinos, Dosseh, Rohff ou encore Ninho se sont exprimés pour apporter leur soutien aux proches de Werenoi et lui rendre hommage.

D’autres comme ZKR qui a collaboré avec Werenoi en 2024 pour son projet « Mode Opératoire, vol.1 » sur le morceau « Under Armour » produit par DJ Bellek, Skillano, Skyz On Da Track et Heer Beats ont décidé adresse un message aux artistes pour les inciter à faire supprimer des plateformes de streaming leur featuring avec Jérémy Bana Owona de son vrai nom, il a précisé qu’il vient de faire les démarches de ce sens pour faire disparaître le titre « Under Armour » des plateformes d’écoutes.

« Les frérots qui ont un son avec lui, essayez de faire les démarches au plus vite pour que le titre soit supprimé afin de respecter sa famille et sa mémoire. » a annoncé ZKR qui vient de passer des paroles aux actes, le single « Under Armour » vient d’être retirés de toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music ou encore Deezer. Pour le moment, aucun autre rappeur n’a donné suite à la revendication de ZKR.