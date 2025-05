50 Cent se moque de la petite taille du membre de Diddy

Comme Booba en France, 50 Cent adore se moquer des autres rappeurs, et l’une de ses cibles préférées du moment est Diddy, dont le procès pour trafic sexuel, débuté la semaine passée, ne cesse de fournir des révélations toujours plus compromettantes, avec des détails choquants sur les agissements du producteur de musique.

Aux États-Unis, l’événement est présenté par la presse comme le procès du siècle. C’est dans un tribunal de New York que Diddy fait face, depuis quelques jours, aux témoignages accablants de ses présumées victimes. Le célèbre rappeur américain doit répondre à des accusations d’agressions sexuelles, de trafic sexuel, d’extorsion ou encore de proxénétisme, et a décidé de plaider innocent dans cette affaire alors que les preuves et les déclarations à son encontre continuent de l’enfoncer.

50 Cent ne s’arrête jamais de ridiculiser Diddy !

Lors de la première semaine du procès, l’ex-femme de Diddy, Cassie, a pris la parole sur l’enfer qu’elle a vécu pendant plusieurs années aux côtés de Sean Combs. Fin 2023, la chanteuse était sortie du silence pour révéler les violences qu’elle a subies de la part de son ancien compagnon, avec qui elle a partagé sa vie pendant 13 ans, de 2005 à 2018. Même si elle a accepté un accord à l’amiable pour ne pas porter plainte après la diffusion des images des violences de Diddy lors de leur vie commune, Cassie a témoigné lors de ce procès pour révéler l’emprise du rappeur et ses agissements horribles, notamment lors des fameuses soirées « freak off », des fêtes sexuelles. Les révélations sur cette affaire n’ont pas échappé à 50 Cent, qui s’est empressé de réagir sur les réseaux pour se moquer de Puff Daddy.

Par ailleurs, une accusatrice de Diddy a révélé les sévices imposés par ce dernier et s’est confiée sur son intimité ; elle a notamment parlé de la taille du membre du producteur de musique. La jeune femme, qui l’accuse de viol, l’aurait rencontré en 2001 dans un appartement de Manhattan : « la longueur et la circonférence d’un gros Tootsie Roll » (une friandise américaine) (…) « Un tout petit mini-Diddy », a-t-elle décrit, en expliquant avoir choisi de ne pas se défendre pendant l’agression, car elle ne ressentait aucune douleur en raison de la petite taille de son membre.

Cette déclaration n’a pas échappé à 50 Cent, qui a profité de l’occasion pour se moquer de son rival : il a partagé les paroles d’un vieux morceau des 69 Boyz intitulé « Tootsee Roll » avec la légende « Toosie Roll, Toosie Roll, to the left to the left to the right to the right to the front to the front to the back to the back now slide ! » et le message moqueur : « Lol, c’est pour ça qu’il est toujours dans le coin en train de se mastur*er. ».