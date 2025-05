Damso : les avis mitigés sur son film R.E.M

À quelques jours de la parution de son nouvel album « BEYAH« , dont la sortie est programmée pour le 30 mai 2025, Damso vient de présenter un autre projet : son premier court-métrage nommé « R.E.M », une création visuelle mystérieuse sous forme d’introduction à son prochain opus, qui devrait être l’ultime album de sa carrière.

Le projet « R.E.M » est à l’image du rappeur belge : un visuel sombre et énigmatique qui a intrigué les premiers spectateurs du court-métrage, dont les réactions sont partagées. Diffusé dans les salles de cinéma en France ce mardi, des internautes ont livré leurs impressions sur les réseaux sociaux au sujet de « R.E.M », qui retranscrit fidèlement l’univers de Damso. Dans les commentaires sur X, les internautes sont unanimes : esthétiquement, le court-métrage est réussi et magnifique, tout comme sa bande originale. Mais là où les avis se divisent, c’est concernant le scénario ; certains fans déplorent sa complexité.

« En vrai, je vous explique R.E.M de Damso. Ici, il s’agit de rêve et non de réalité. Les rêves sont très souvent illogiques et pas vraiment structurés, et c’est ce que Damso présente avec peu de dialogues, beaucoup de visuels, comme des flashs. Il faut voir, mais pas avec les yeux. » décrit un internaute sur X. D’autres, plus critiques, écrivent : « Damso R.E.M, l’esthétique était superbe, l’extrait était lourd, mais étant donné mon faible QI, j’ai besoin de revoir le film pour comprendre. », « Visuellement c’est stylé, hein, mais sinon le scénario est incompréhensible. », « Bilan du film de Damso : j’ai rien compris. ». Une chose est sûre, Damso a encore fait monter l’attente du public pour la parution de « BEYAH », un album attendu par les auditeurs depuis plus d’une année.

Synopsis de R.E.M : Suite à un mystérieux phénomène appelé l’éclatement, l’ancien système monétaire est remplacé par le BĒYĀH, un réseau neuronal interconnecté, implanté directement dans le système nerveux des humains, où l’énergie, sous forme d’un liquide doré céphalo-rachidien, devient la nouvelle devise. Les interactions sociales sont la nouvelle économie et se négocient désormais à travers ce flux d’énergie sur le réseau, créant une société où ceux qui ont accès à une énergie forte dominent ceux dont l’énergie est faible. Mais tout bascule lorsque Ella Aster, la plus importante influenceuse du réseau BĒYĀH, est retrouvée morte lors d’une soirée exclusive marquant le retour de Damso.