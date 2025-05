Franglish s’indigne du manque d’humanité sur les réseaux après la mort de Werenoi

Ça va trop loin pour Franglish, qui a décidé de pousser un coup de gueule sur la médiatisation du décès de Werenoi et les réactions sur les réseaux suite à cette tragédie. Le chanteur déplore le manque d’humanité face à un tel drame.

« Les réseaux, ça vous a trop déshumanisés… », le coup de gueule de Franglish sur la disparition de Werenoi

Les obsèques de Werenoi ont eu lieu ce mardi après-midi à la grande mosquée de Rosny-sous-Bois. L’artiste, âgé de 31 ans, a été inhumé vers 15 heures au cimetière nouveau de Montreuil, devant près d’un millier de personnes venues lui rendre un dernier hommage. Depuis l’annonce officielle de son décès par son producteur, Werenoi agite tristement les réseaux sociaux. De nombreux rappeurs ont salué sa carrière et se sont exprimés pour faire part de leur tristesse, mais un débat suscite la controverse : faut-il poursuivre l’écoute de sa musique ou non, et ses morceaux doivent-ils rester disponibles sur les applications de streaming ? D’autres scandales font rage, comme la fuite du dossier médical du rappeur avant l’officialisation de sa disparition ou encore la mise en place de fausses cagnottes en son nom.

« Attention aux fausses cagnottes mises en place concernant WERENOI. Il n’y en a aucune qui ait été mise en place par ses proches. Des gens mal intentionnés, inhumains, sont prêts à tout pour récupérer une poignée d’euros. Le monde part en vrille, faites attention à ces personnes. Ces personnes qui prennent de l’argent sur un défunt, on s’en occupera en temps voulu », déclare son producteur Babs sur X pour mettre en garde contre les cagnottes créées par des personnes mal intentionnées. Franglish vient aussi de prendre la parole pour déplorer le manque de compassion de certains internautes face à ce moment de deuil.

« Essayez de redevenir des humains dans la vraie vie. Les réseaux, ça vous a trop déshumanisés… à trop vouloir le tweet le plus RT, le plus de likes, la vidéo la plus virale, etc. », s’agace Franglish dans une story avant de poursuivre sur la mauvaise influence des réseaux sur la vie réelle : « Vous n’êtes plus conscients quand vous faites des grosses bavures. Vous êtes trop en roue libre. Vous allez vous perdre au bout d’un moment… il n’y aura plus de marche arrière. Essayez de revenir dans la réalité. La vraie vie. Finalement, nos parents avaient raison quand ils disaient “c’est à cause du téléphone”. ».