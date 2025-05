Top 7 des meilleures plateformes de streaming gratuit pour films en mai 2025

Les plateformes de streaming gratuit au mois de mai 2025 sont toujours aussi populaires auprès des internautes amateurs de films, dans la liste figure XalaFlix, Wiflix, BlablaStream, Cinepulse ou encore NetFlax.

Attention : L’utilisation de ces sites peut présenter des risques juridiques et de sécurité. Vérifiez toujours la légalité avant d’utiliser ces plateformes.

Voici une sélection de 7 plateformes non officielles les plus connus pour regarder des films gratuitement en streaming en mai 2025. Ces sites sont très utilisés, mais il est important de noter qu’ils ne respectent pas les droits d’auteur, cela comporte donc des risques légaux et de sécurité.

Wiflix : Un catalogue très vaste, films/séries récents régulièrement mise à jour avec une interface simple d’utilisation sans aucune inscription requise, mais avec des publicités intrusives. (flemmix.ws)

French Stream : Comme la plateforme précédente propose, une sélection large avec du contenu quotidiennement mis à jour sans nécessiter de s’identifier avec la possibilité de faire un tri facile par genre/année du contenu pour y accéder. (french-stream.gratis)

XalaFlix : Sans doute le site de streaming gratuit le plus connu avec des millions de visiteurs, offre un accès au contenu de toutes les nouveautés en haute qualité HD avec une interface fluide, peu ou pas de publicités, il est possible d’accéder au contenu souhaité en seulement deux clics sans aucune identification, mais l’accès est parfois bloqué. (xalaflix.io)

Coflix : offre un catalogue très varié, accessible avec une recherche par année, avec notamment une section dédiée aux classiques, le tout avec une interface intuitive, du contenu en haute qualité full HD et très peu de publicités. (coflix.mov)

Papa du Streaming : Séries et films en VF/VOSTFR avec les avis d’utilisateurs, accessible avec une inscription rapide, mais beaucoup de publicités et le site est instable, de temps en temps indisponible. (papadustream.cash)

Cinepulse : Découvrez et regardez en streaming les derniers films et séries en haute qualité sur Cinepulse, pas de publicité, ni d’identification requise pour accéder au contenu. (cinepulse.fr)

NetFlax : Gratuit, rapide, sans pub et sans inscription. (netflax.fr)

Il est important rappeler que pour un usage 100 % légal et sécurisé, privilégiez France.tv, Arte.tv, Pluto TV, Rakuten TV ou YouTube ou encore des plateformes américaines comme Tubi TV, pour laquelle l’utilisation d’un VPN peut être nécessaire