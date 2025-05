Ademo adresse un message poignant sur Gaza relayé par NOS

La situation dramatique à Gaza ne laisse pas indifférente Ademo, le rappeur du groupe PNL a publié un message touchant sur la guerre à Gaza pour soutenir la population locale, une publication que son compère NOS a également relayée.

Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises ces derniers mois, Ademo a pris la parole sur le conflit israélo-palestinien. En 2023, le rappeur avait dévoilé le single « Un jour de paix, Gaza » pour rendre hommage aux victimes de Gaza dans le conflit israélo-palestinien face à cette guerre avec un message poignant, une chanson dont les bénéfices sont reversés aux associations en aide à la Palestine afin de soutenir les civils. Le frère de NOS a récidivé même si ce n’est pas en musique cette fois-ci, mais par l’intermédiaire d’un long message sur son compte Instagram.

Ademi lance un appel au soutient aux populations opprimées !

Dans un long message affiché dans une story, Ademo lance un appel à la prière et à la solidarité pour les peuples opprimés, il rappelle qu’il est primordial ne pas laisser sous silence l’injustice que vit la population Palestinienne. « Merci à tous ceux qui chaque jour, partagent ou informent sur ce qui se passe en Palestine et dans tous les autres pays touchés par la maladie de l’oppresseur » écrit-il. « Merci de continuer à partager et de ne jamais abandonner ceux qui en ont besoin, de près ou de loin. J’aimerais vous demander de prier pour eux, que ce soit par une simple intention ou d’avantage. Envoyez votre petite bouteille à la mer, en vous levant ou avant de dormir. Placez les plus démunis et les opprimés dans vos prières, cela ne coute qu’un petit geste en quelques secondes. », poursuit le rappeur.

« Nous n’avons peut-être que peu d’outils pour nous défendre dans des combats de notre monde, nous appelant à notre humanité. Mais n’oublions pas que le pouvoir de notre créateur n’a pas de limites. Ne serait-ce qu’une intention par jour, avec foi et confiance c’est déjà énorme. Que sa volonté soit faite. Paix sur tous. », a conclu Ademo. Un message qui fait écho à l’actualité dans la bande de Gaza qui est confrontée depuis fin 2023 à une crise humanitaire sans précédent. Selon les estimations, les dernières offensives israéliennes ont tué près de 53 000 Palestiniens, dont de nombreux civils, femmes et enfants. Des nombreux obstacles logistiques bloquent l’aide humanitaire mise en place pour venir en aide à la population palestinienne et la communauté internationale intensifie la pression contre Israël pour mettre fin aux attaques.