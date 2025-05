Bianca Censori s’exhibe dans une nouvelle tenue plus qu’osée

Après sa sortie dans une nouvelle tenue provocante en Espagne sur l’île de Majorque en compagnie de Kanye West, Bianca Censori vient encore de s’afficher dans une tenue indécente, cette fois-ci ce n’est pas en public mais dans une story Instagram dans laquelle elle a dévoilé un style vestimentaire toujours plus insolite et toujours aussi apparent pour mettre en valeur son anatomie.

Bianca Censori s’affiche sans pantalon

Comme souvent, le look de Bianca Censori laisse peu de place à l’imagination. Depuis son coup d’éclat sur le tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards en début d’année avec une robe totalement transparente pour afficher sans aucune pudeur ses formes, Bianca Censori a pris l’habitude d’agiter la presse avec ses tenues indécentes. La compagne de Ye agée de 30 ans vient de poster une photo d’elle (à découvrir ici) sans pantalon laissant apparaitre son arrière-train, sur le cliché, elle porte un crop top noir à manches longues, une ceinture et des talons. Les cheveux détachés, coiffée d’une frange, son visage est partiellement caché, la femme de Kanye West n’a mis aucune légende à sa story mais l’image semble issue d’une séance de shooting photo.

Cette publication fait suite à sa dernière apparition en public très remarquée le week-end passé en Espagne, la jeune femme a outré la population de Majorque pour s’être promenée dans un marché local avec une tenue très légère avec son mari à ses côtés, elle est apparue dans la ville de Santanyí avec une tenue laissant sa poitrine visible de tous. Les photos du couple en séjour à Majorque ont également calmé les rumeurs d’une tension entre eux et sur le fait que Bianca Censori souhaite divorcer de Kanye West. « Ma chérie s’est enfuie. Mais d’abord, elle a essayé de me faire interner. Je ne vais pas à l’hôpital parce que je ne suis pas malade, je ne comprends pas », avait confié le rappeur dans un titre inédit il y a quelques semaines sur leur relation, laissant croire que tout est terminé avec Bianca, mais ils sont visiblement toujours unis et n’hésitent pas à le montrer fièrement comme avec ce séjour à Majorque pour prendre du bon temps ensemble.