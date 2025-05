Booba intègre une clause de non clash après le départ de SDM du 92i

Après avoir acté de manière officielle que SDM ne va pas poursuivre l’aventure avec le 92i après la fin de son contrat dans le label, Booba a donné quelques précisions sur les rumeurs d’un clash avec son ancien protégé et a annoncé l’ajoute d’une nouvelle clause pour le moins insolite dans les contrats des artistes du 92i.

Booba ne veut plus de clash avec les artistes signés sur son label du 92i !

Le week-end dernier, des internautes ont remarqué que Booba a arrêté de suivre SDM sur les réseaux avant déclarer dans une story énigmatique « L’hypocrisie n’est pas une de nos qualités. ». Rapidement, la rumeur d’une embrouille entre les deux rappeurs a pris de l’ampleur et Booba a réagi pour éclaircir la situation actuelle sur sa relation avec SDM. L’ex-membre du groupe Lunatic formé avec Ali a confirmé que le départ du 92i de son poulain après la fin de son contrat avec le label suite à la parution de son dernier opus et il a officialisé le fait que celui-ci va poursuivre sa carrière en indépendant mais a tenu à préciser qu’aucune embrouille n’a éclaté entre eux.

« Pas de clash, juste la fin d’une aventure, le début d’une autre, ON LUI SOUHAITE LE MEILLEUR » a assuré Booba pour mettre fin aux rumeurs d’un clash avec SDM et qu’ils se sont quittés cordialement en accord. B2O a même continué à partager l’actualité de l’auteur de « Bolide Allemand » ces derniers jours et vient encore de s’exprimer sur le sujet des clashs contre des artistes avec qui il a collaboré par le passé comme Damso. Le départ du rappeur Belge du 92i en 2018 avait fait éclater des vives tensions entre les deux hommes.

« Garanti sans clash. Une nouvelle classe que nous proposons dans nos contrats chez 92i. » a écrit avec humour Booba dans un message publié sur ses réseaux avec une photo de lui en compagnie de SDM pour ironiser et rassurer le public qu’il n’y aucune embrouille avec ce dernier en réponse aux interrogations des internautes, il déclare ainsi ouvertement qu’il ne souhaite plus être en clash avec les artistes signés sur son label.