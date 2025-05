Damso annonce un feat improbable avec une Intelligence Artificielle comme ChatGPT

Alors que l’utilisation de ChatGPT et l’Intelligence Artificielle ne cessent d’augmenter en prenant une part de plus en plus important dans notre vie, Damso a décidé de convier un invité surprenant dans la liste de ses featurings de son prochain album « BĒYĀH » avec la présence de l’IA.

ChatGPT utilisé pour produire le nouvel album de Damso ?

Damso vient de présenter la tracklist son très attendu prochain album « BĒYĀH », la sortie du projet est programmée pour le vendredi 30 mai 2025 et il comporte 14 titres. « Vie Olence », « Impardonnable », « JCVDEMS », « Love is blind », « Pa pa paw » feat Sarah Sey, « Magic » feat I.A, « Wolof », « Qui m’a demandé », « T’es mon DEL », « Police », « Frère », « Fibonacci », « Prise de conscience », « Rondo » sont les morceaux qui composent cet opus avec deux collaborations, l’une en compagnie de Sarah Sey, l’autre bien plus étonnante avec l’Intelligence Artificielle dont il n’a donné aucune précision pour le moment, les fans s’interrogent sur cette utilisation et s’il a eu recours à ChatGPT pour produire de single.

Dans une semaine, l’album « BĒYĀH » de Damso devrait conclure sa carrière, car le rappeur Belge a confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de son dernier opus, même s’il est possible que cette décision ne soit pas définitive. À l’occasion de la production de cet album, Dems a aussi dévoilé un court métrage nommé R.E.M afin d’introduire son album, le film est diffusé dans les salles de cinéma depuis cette semaine et a recueilli des avis mitigés des spectateurs, certains déplorent la complexité du scénario. L’ancien membre devrait après la parution de son album se mettre en retrait de la scène musicale pour voyager dans son camping-car.

Damso vient également de mettre en vente sur sa boutique en ligne, une affiche, un boitier de protection pour AirPods, un porte-clé ainsi qu’une cassette.