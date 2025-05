Le retour frappant de Pit Baccardi avec Dosseh

Accompagné de son frère Dosseh, Pit Baccardi revient sur un titre ego trip à la fois percutant et entraînant, produit par le talentueux beatmaker Tarik Azzouz.

Après l’annonce de son Olympia du 25 septembre 2025 pour ses 25 ans de carrière, Pit Baccardi signe un retour puissant avec « Chiffres Romains », un titre egotrip assumé, en collaboration avec son petit frère Dosseh.

Un duo explosif, uni par le sang, mais aussi par une même exigence dans l’écriture et le respect de la rime bien placée. « Chiffres Romains », c’est le clin d’œil aux cadrans de montres de luxe — symbole de puissance, de réussite, de richesse, mais surtout, ici, de légitimité artistique : on parle de plus de 25 ans d’expérience !

Sur une prod signée Tarik Azzouz, les deux frères déroulent leur talent. Dosseh : technique affûtée, flow incisif. Pit Baccardi : voix posée, diction chirurgicale, profondeur dans chaque mot. Un morceau court, frontal, sans détour — à l’image des deux artistes.

Pas de storytelling, pas de fioritures : juste du rap. Du vrai. « Chiffres Romains » marque une alliance forte et rare dans le rap français : deux frères, deux styles, une même passion pour le texte et le fond. Pit Baccardi est de retour. Et il n’a rien perdu.