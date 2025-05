Après avoir enchaîné les succès, ZEG P signe un nouvelle pépite avec “Tout gâcher”, un morceau solaire et entêtant porté par un duo explosif : Anitta, star brésilienne aux millions de fans, et Joé Dwèt Filé, figure montante de la scène afro-caribéenne et RnB. Un cocktail de sonorités latino, afro et pop qui a tout pour devenir le son incontournable de cet été.

Côté artistes, Anitta confirme une fois de plus son talent à s’adapter à tous les univers avec son énergie débordante. Joé Dwèt Filé, quant à lui, continue son ascension internationale après le carton de “4 Kampé” (et son remix avec Burna Boy), et montre ici qu’il vise clairement le monde.

À la production, ZEG P fait ce qu’il sait faire de mieux : livrer un son ultra-efficace, accrocheur dès la première écoute. “Tout gâcher” est plus qu’un simple single estival !

Producteur, compositeur et directeur artistique, Zeg P s’est imposé comme l’un des architectes sonores les plus influents de la scène urbaine française. Après des années de travail aux côtés d’artistes majeurs tels que Heuss L’Enfoiré (Khapta, L’Addition), Gradur (Ne Reviens Pas), Naps (La Kiffance) certifié quintuple diamant ou encore PLK, SCH et Da Uzi, il décide en 2022 de passer à l’avant-plan avec un projet personnel.

Il signe alors un véritable tournant avec “Fade Up”, son premier titre en tant qu’artiste principal, en collaboration avec SCH et Hamza. Le morceau connaît un succès fulgurant : n°1 du Top Singles en France, certification diamant, plus de 130 millions de streams cumulés. Avec ce titre, Zeg P prouve qu’il ne se contente pas de produire des hits : il les incarne.

En 2023, il enfonce le clou avec “Juste une minute”, un nouveau single sur lequel il invite Josman, SCH et Alonzo. Le titre, accompagné d’un clip signé Jason Francis, résonne rapidement sur toutes les scènes estivales.

Producteur versatile, il réalise les projets de Nov et Wejdene apportant sa vision artistique singulière revenant à ses premiers amours : la musique Rnb.

