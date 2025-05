Golo passe un message sur les obsèques de Werenoi

Comme de nombreuses personnalités, Golo a pris la parole après le décès de Werenoi et s’est exprimé sur les obsèques du rappeur, qui ont eu lieu mardi dernier.

Les funérailles de Werenoi se sont déroulées le 20 mai. Depuis sa tragique disparition le 17 mai, les hommages se sont multipliés et les chiffres de ses écoutes sur les applications de streaming ont explosé. Le défunt rappeur a décroché plusieurs certifications posthumes : son album « Diamant Noir » a pris la première place du Top Albums de la semaine avec 15 554 ventes, son projet « Pyramide 2 » grimpe à la quatrième place et l’album « Carré » à la cinquième position du classement. Le fait que ses titres restent disponibles sur les plateformes suscite des débats parmi les fans depuis l’annonce de sa mort.

Présent aux funérailles de Werenoi, Golo a pris la parole

Les proches de Werenoi lui ont rendu un dernier hommage cette semaine lors de ses obsèques, et près d’un millier de personnes sont venues aux funérailles, qui ont débuté à la grande mosquée de Rosny-sous-Bois avant l’inhumation au cimetière nouveau de Montreuil. Les journalistes ont été tenus à l’écart et les personnes présentes avaient pour consigne : « Pas de téléphone, pas d’appareil photo, pas de caméra. ». Parmi les personnalités présentes pour dire « au revoir » au rappeur, l’influenceur Golo a pris la parole dans une vidéo postée sur ses réseaux pour décrire le déroulement de l’enterrement.

« Quelques petits mots sans faire de polémiques (…) Il y avait du monde, on l’a enterré. Ça s’est bien passé, qu’il repose en paix (…) il y avait du monde, t’as peur », raconte Golo, puis il poursuit pour faire passer un message : « Non, ce n’est pas notre combat. Ce n’est pas ce qu’on veut pour lui et pour sa famille (…) que ça nous serve de rappel, on n’est pas éternels. C’est chacun son tour. Pour son bien à lui et pour sa famille, ce ne sont que des prières pour lui, le reste ce n’est pas notre combat (…) qu’il repose en paix. Force à sa famille et Montreuil, grande force à vous. ».