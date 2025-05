Teasé depuis un moment sur les réseaux sociaux, Hache-P et Dehmo font leur grand retour en duo. Ceux qui ont marqué l’histoire du rap au sein de la MZ reprennent le fil de leur histoire avec la sortie de ‘Têtu‘, premier extrait d’un projet à paraître prochainement.

Hache-P se charge du refrain, Dehmo lâche un gros couplet et histoire de bien marquer le coup et de bien faire les choses ils invitent à leurs côtés leurs potes Doum’s et SLKRACK pour délivrer une grosse performance.