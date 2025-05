Les internautes se moque de Wejdene qui se met à la boxe, « d’un ridicule »

Après son retour musical avec le single « Dans tes bras » et ses propos sur sa relation avec Koba LaD, Wejdene a trouvé une nouvelle passion, la boxe. Dans une vidéo, elle s’est affichée pendant une séance d’entrainement qui n’a pas convaincu les internautes.

Discrète depuis l’incarcération de son compagnon, Koba LaD, Wejdene s’est exprimé sur ses sentiments dans son dernier titre qui ressemble à une déclaration d’amour à son petit ami en prison depuis le mois de septembre 2024, toujours dans l’attente de son jugement pour homicide involontaire suite à un accident de la route mortel qu’il a causé. « Je voulais que tu m’enlaces une dernière fois. Je voulais que tu m’embrasses une dernière fois. J’aurais dû te retenir oh babe. Est-ce que tu peux revenir ? Oh babe. Ici plus rien ne me fait de l’effet. Toi, tu es le seul qui me fait rêver. Emmène-moi. J’irai avec toi si c’est dans tes bras. Emmène-moi. J’irai avec toi si c’est dans tes bras, dans tes bras. », chante la jeune femme dans cette chanson.

Les internautes s’amusent du physique de Wejdene à son entrainement de boxe !

Suite à ce morceau, Wejdene s’est confiée dernièrement sur la situation actuelle de Koba LaD lors d’une interview pour France Inter afin de lui apporter son soutien. En attendant son procès, la jeune chanteuse s’adonne à une nouvelle activité, la boxe, dont elle a diffusé les images d’une séance d’entrainement avec son entraineur, sauf que prestation n’a pas été appréciée des internautes alors que la séquence cumule près d’un million de vues sur X.

« Le bbl est atroce », « Les femmes svp arrêtez les BBL, si vous avez un petit cul, faites des squats et il sera en harmonie avec vos jambes et le reste de votre cœur. Faire un bbl lorsqu’on a des jambes pareilles, c’est comme le rajouter des implants muscle aux épaules et ne pas avoir de bras (impossible et degueu) », « BBL c’est vraiment laid. Autant être plate, c’est mieux », « L’info qui sert seulement a montré son gros cavu », « Elle a quand même eu le culot de nier son bbl en disant qu’elle avait pris du c*l à cause de sa dépression suite à la mort de son amie. Faut être tordu pour mentir comme ça et mettre ça sur un deuil juste pour pas assumer une chirurgie. Vous l’avez trop laissée passer. », « Elle est d’un ridicule avec son bbl de dromadaire, et son délire full UV pour faire genre teint métisse caramel, le jour où elle comprendra que c’est très mauvais pour sa peau et qu’elle devra arrêter, elle aura l’air malade tellement on a l’habitude de la voir bronzé. », peut-on lire dans les réactions qui ne sont pas vraiment tendres avec Wejdene dans les commentaires la vidéo.