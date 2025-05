Akhenaton : ses neveux et sa nièce tabassés au concert de Jul

Après avoir battu le record d’affluence du Stade de France avec plus de 97 000 personnes réunies dans l’enceinte parisien, Jul a fait de même à Marseille avec le record d’affluence au stade Vélodrome en regroupant plus de 73 000 spectateurs, mais malheureusement la deuxième soirée dans le stade de l’Olympique de Marseille a été gâché par des incidents comme vient de le confirmer le rappeur du groupe IAM, Akhenaton.

Des enfants tabassés au concert de Jul révèle Akhenaton !

Après le succès de son dernier album « D&P » paru le 25 avril 2025 et déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes, un projet sorti la veille de son concert au Stade de France, Jul était de retour dans sa ville natale, Marseille. Ce vendredi 23 et samedi 24 mai, près de 150 000 fans de Jul se sont retrouvés au Vélodrome de Marseille pour assister aux deux concerts de l’OVNI du rap français. La première soirée a été une totale réussite avec une ambiance folle dans le public, le J a fait elle bonheur des spectateurs présents, la seconde a été plus mouvementée, la performance du rappeur n’a pas été perturbée, mais dans les coulisses de l’événement des incidents ont marqué la soirée.

« Il y a eu 33 interpellations sur les deux soirs, pour dégradations, violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique et revente illicite de billets » a révélé la préfecture de police qui a constaté des dégradations dans la boutique de l’Olympique de Marseille, des individus ont essayé de piller le magasin basé au pied du stade Vélodrome, mais sans réussir à y parvenir. Des personnes sans billets ont aussi tenté de s’introduire dans l’enceinte au début de la soirée, la police a repoussé les individus, aucun blessé n’a été déploré selon la préfecture, mais des spectateurs ont été tabassés, a révélé Akhenaton.

Akhenaton a relayé une story dans laquelle la préfète de la ville phocéenne est accusée de ne pas avoir assuré la sécurité du public lors du concert de Jul. « Tensions devant le stade Vélodrome où Jul doit se produire depuis 20h. Voilà comment la préfète de Marseille gère l’entrée de gamins dans un stade… On le sait qu’il va y avoir des resquilleurs ! Une équipe d’incompétents… Scandaleux » peut-on lire dans la publication avec une vidéo de l’incident. « Mes neveux et ma nièce se sont fait tabasser… 13 ans… Ils tapent sans distinction, y compris les gamins avec leurs billets… », a écrit le membre du groupe IAM pour expliquer que des enfants se sont fait frapper alors qu’ils avaient leurs billets.