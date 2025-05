Damso a connu la pauvreté, rejeté par ses parents

Pour patienter avant de découvrir ce vendredi son album Beyah, Damso a accordé une nouvelle interview HugoDécrypte dans laquelle il s’est confié sur son enfance et sa relation compliquée avec ses parents lorsqu’il a dû quitter le foyer familial.

Quand j’ai quitté mes parents, ils m’ont mis dehors, confie Damso…

En promotion pour son nouvel opus programmé pour la fin du mois, Damso a parlé de cet album avec HugoDécrypte pour le présenter et en assurer la promotion. Lors de cet entretien, l’ancien membre du 92i est revenu sur le début de sa carrière de rappeur et son conflit avec ses parents sur choix de se lancer dans le rap, ces derniers n’ont pas apprécié ce choix.

« Quand tu as accepté d’être pauvre, il y a des choses qui ne t’atteignent plus. Moi, quand j’ai quitté mes parents qui m’ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où, finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je l’ai pas fait, parce que j’aimais vraiment ce que je faisais. » décrit tout d’abord Damso sur la période où il vivait dans la rue lorsque c’est parent l’ont mis dehors. « Quand tu dors dehors avec une chemise Ralph Lauren, t’es là, on te regarde… Alors oui, t’as ta chemise, mais t’es dans la merde comme nous. Tu croises réellement des meufs que tu draguais à l’époque, tu pues, tu ne sens pas bon, tu as la honte qui vient avec. », poursuit-il sur cette période de sa vie.

« Quand tu affrontes ce genre de choses, le regard des autres, honnêtement, tu comprends que du jour au lendemain, c’est rien. Quand j’ai percé, je suis revenu, et ces mêmes personnes sont revenues » a conclu Damso face à HugoDécrypte sur ce passage difficile avant de réussir dans la musique et de rencontrer Booba qui l’aidé à se faire connaitre au sein de son label du 92i avec son premier succès en 2016 grace à l’album « Batterie faible ».