Werenoi : l’incroyable archive de son père avec Kaaris dans les années 2000

L’anecdote est incroyable, c’est tellement improbable, le père de Werenoi et Kaaris dansaient dans le même groupe dans les années 2000, des images d’archive viennent de faire surface sur le web.

Les anciennes images de Kaaris avec le père de Werenoi !

Un peu plus d’une semaine après la triste disparition de Werenoi âgé de 31 ans suite à un problème de santé, les hommages se poursuivent, comme l’a encore démontré Jul lors de son concert au stade Vélodrome devant plus de 70 000 personnes vendredi dernier. « Pour Werenoi… Je ne le connaissais pas personnellement, mais quand j’ai vu ça sur Internet, franchement ça m’a cassé le coeur. Ça m’a rappelé que l’humain, on est petit dans ce monde et qu’il faut préserver sa santé. Il faut faire attention à sa santé, ça peut arriver à tout le monde, donc grand hommage à Werenoi. » a déclaré sur scène l’artiste Marseillais qui a été comme d’autres rappeurs très touchés par le décès de Werenoi même s’il ne l’a pas connu.

Sur Internet, les internautes continuent également d’honorer la mémoire de Werenoi et les chiffres d’écoutes de ses titres ont aussi explosé sur les plateformes de streaming. Des images inédites ont également surgi sur les réseaux dans lesquels le père de Werenoi apparait aux côtés de Kaaris, les deux hommes étaient dans le même groupe de danse hip hop dans les années 2000 avant que Riska ne perce dans le rap.

Le père de Werenoi s’est d’ailleurs exprimé après le décès de son fils avec le message, « Hier nous avons enterré mon fils. Jérémy il avait conquis le sommet avec son art, mais la vie nous l’a arraché trop tôt. Son étoile ne s’éteindra jamais, restez carré pour lui. ».