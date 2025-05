50 Cent et Mary J. Blige en concert à Paris La Défense Arena

Le légendaire rappeur, producteur et entrepreneur 50 Cent revient à Paris, cette fois accompagné de la Reine du Hip-Hop Soul, Mary J. Blige, pour un concert exceptionnel dans l’une des salles les plus emblématiques d’Europe : Paris La Défense Arena !

Dimanche 13 juillet 2025 marquera une soirée unique à Paris où le lauréat des Grammy et Emmy Awards, 50 Cent, sera rejoint par l’iconique Mary J. Blige, également récompensée aux Grammy et Emmy Awards et nominée aux Oscars, pour une nuit inoubliable !

Avec son album légendaire Get Rich or Die Tryin’, l’un des albums les plus vendus de l’histoire, 50 Cent a confirmé son statut de légende du rap. Considéré comme l’un des artistes les plus talentueux et prolifiques de son époque, ce lauréat d’un Grammy incarne l’East Coast et le Queens, et est connu pour des hits tels que In Da Club, Candy Shop, P.I.M.P et Window Shopper.

Après presque une décennie d’absence, Mary J. Blige revient à Paris dans la foulée de sa tournée nord-américaine FOR MY FANS. Mary a récemment sorti son dernier album (novembre 2024), intitulé Gratitude, via son propre label Beautiful Life Productions en partenariat avec 300 Entertainment.

Lauréate de Grammy et Emmy Awards et nominée aux Oscars, Mary J. Blige, la « Reine du Hip-Hop Soul », est célèbre pour ses classiques intemporels tels que Family Affair et No More Drama. Ce moment sera une fierté pour les fans de rap et de R&B. Ces deux icônes mettront le feu à la plus grande salle de concert d’Europe pour offrir un concert historique célébrant les classiques de la culture rap américaine.

Rendez-vous le 13 juillet 2025 à Paris La Défense Arena !

Ouverture des locations ce mardi 24 décembre à 10h00 sur GDP.FR, Paris La Défense Arena et dans les points de vente habituels.