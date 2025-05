Booba ne relâche pas la pression sur Damso et Gazo

oujours aussi provocateur sur les réseaux, Booba vient encore de cibler Damso à quelques jours de la sortie de l’album « BĒYĀH » et a aussi chargé Gazo sur sa façon de s’exprimer dans ses interviews.

Booba se moque de Gazo !

Booba s’est amusé à tacler Gazo sur X, se moquant de l’élocution de ce dernier lors de ses entretiens, à travers un montage vidéo réalisé avec l’Intelligence Artificielle de l’auteur DRILL FR dans une interview fictive pour la radio France Inter, où celui-ci parle à la manière d’un philosophe. « Tu vois quand tu veux », commente ironiquement B2O en légende de la publication pour en rire, tout en mentionnant le profil de Gazo sur le réseau social pour l’interpeller.

Le fondateur du 92i annonce l’échec du nouvel album de Damso !

C’est ensuite Damso qui a subi les foudres de Booba en attendant la sortie de l’album du Belge. La sortie de « BĒYĀH » est programmée depuis l’année dernière et arrive enfin en cette fin de semaine. Cet opus devrait être l’ultime album de Dems selon ses propos, et depuis son départ du 92i, il ne cesse d’être attaqué par B2O, qui ne manque pas une seule occasion de le provoquer. Il y a quelques mois, Booba avait confié dans une interview avoir ressenti un manque de respect à son égard de la part de Damso lors de leur embrouille au moment de leur séparation, alors qu’il avait aidé le rappeur belge à lancer sa carrière. Booba reproche à Damso d’avoir pris la grosse tête depuis son départ du 92i et déplore des choix artistiques douteux.

Le DUC assure avoir déjà écouté « BĒYĀH » avant sa parution et s’est fait un avis sur cet album, qui ne l’a pas du tout convaincu. Booba va même jusqu’à annoncer que les prochaines semaines vont être difficiles pour Damso et qu’il va faire un flop. « En gros, il vous explique qu’il a flopé », a réagi Booba en commentaire d’une capture d’écran d’une publication Instagram de Damso dans laquelle ce dernier a écrit un message pour remercier son public. « J’ai écouté le projet. À vous, fans de William, soyez là pour lui après la sortie. Il va avoir besoin de vos épaules et de beaucoup de tendresse. C’est notre enfant, on va prier pour lui. Le chemin est long et le temps est un allié de taille, mais un ennemi redoutable… », a-t-il écrit dans un autre tweet au sujet du nouvel opus de son rival, dont le titre annoncé avec l’Intelligence Artificielle en featuring inquiète les fans.

En gros il vous explique qu’il a flopé. 🕳️ pic.twitter.com/ctktWTv62e — Booba (@booba) May 25, 2025