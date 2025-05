« J’anéantissais les gens », Damso revient sur ses débuts avec Booba

Damso s’est confié ses débuts dans le rap et la conception d’un de ses classiques, l’album « Batterie Faible » paru le 8 juillet 2016 sous label du 92i Records de Booba ce projet a propulsé sa carrière sur le devant la scène musicale.

Il ne reste plus que quelques jours à patienter pour découvrir « BEYAH« , le prochain album de Damso dont le featuring avec l’Intelligence suscite l’interrogation des auditeurs du rappeur Belge et s’annonce comme une grande première pour un rappeur francophone. En attendant, Dems multiplie les sorties médiatiques et s’est exprimé sur sa carrière lors d’un entretien pour la plateforme de streaming Spotify.

Damso était très fort en studio à l’époque de ses débuts avec Booba !

Dans la première partie de cet entretien, Damso s’est confié sur l’enregistrement de l’album « Batterie Faible » en 2015 et 2016. À cette époque, le rappeur Belge était encore inconnu du grand public et cet opus notamment avec le succès des singles « BruxellesVie » et « Autotune » lui a permis de véritablement prendre un tournant dans sa carrière avec le soutien de Booba à la production du projet certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes. Lors de son entretien avec Spotify, Dems a révélé que ce projet devait initialement être une mixtape avant de se transformer en album.

« À la base, Batterie Faible devait être plus une mixtape, pour venir un peu titiller le game et le tabasser. Et dès que j’ai commencé, c’est la maison de disque Capitol/92i qui m’ont dit ‘Non, il faut que ce soit un album’. » explique Damso avant d’expliquer la manière dont il a écrit cet album, « C’est un jeune garçon de 22-23 ans, qui a de l’ambition et de la volonté, prêt à niquer le game et prêt aux conséquences qu’il y a par la suite. ».

Ensuite, le rappeur Belge assure qu’à cette époque, il était bien plus simple de produire un album de rap francophone qui a succès grâce aux codes en place. « C’était plus facile d’avoir la recette pour percer. Si t’as le flow, l’authenticité du flow, l’originalité du beat, une manière de kicker propre à toi et tu rajoutes des punchlines, si t’as ces cinq choses mieux que les autres, à un moment donné, tu perçais. », décrit-il avant de préciser sur son niveau en studio d’enregistrement, « Dans tous les studios, sans prétention aucune, j’anéantissais les gens« .