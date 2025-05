Voici la chanteuse française la plus certifiée à l’export de la dernière décennie

Aya Nakamura vient de réaliser un nouvel exploit avec un nouveau record historique dans sa jeune carrière, l’interprète de Djadja démontre encore qu’elle est actuellement la chanteuse française la plus populaire dans le monde.

La reconnaissance mondiale d’Aya Nakamura se confirme !

Malgré les critiques à son encontre comme l’année passée avec le débat sur son invitation pour performer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Aya Nakamura confirme une nouvelle fois son succès dans le monde. À l’été 2024, elle avait d’ailleurs réussi à faire taire une partie de ses détracteurs avec sa performance aux JO en compagnie de la Garde Républicaine avec l’interprétation d’un medley de ses hits « Pookie » et « Djadja » avec sa version des morceaux « For Me » et « Formidable » de Charles Aznavour. L’événement diffusé à la télévision devant des millions de téléspectateurs du monde entier lui avait permis d’accroitre encore un peu plus sa notoriété internationale.

Il y a quelques semaines, Aya Nakamura a d’ailleurs obtenu la récompense de la Flamme du Rayonnement International, « Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j’avais ce public international, ça a vraiment été crescendo. On me disait déjà ‘tu es écoutée partout dans le monde’, mais c’est en échangeant notamment avec mes fans sur les réseaux sociaux ainsi qu’en tombant sur des vidéos que j’ai pris conscience de cela. Je suis tombée sur des comptes fans au Brésil, au Venezuela… « avait-elle confié dans une interview sur sa renommée internationale qui vient de se confirmer avec son dernier record, Aya Nakamura est devenue l’artiste féminine française la plus certifiée à l’export sur la dernière décennie.

C’est son label REC118 qui vient d’annoncer la bonne nouvelle alors qu’elle vient d’obtenir la 27ème certification (24 singles, 3 albums) de sa carrière à l’export grâce à son tube « Hypé » en collaboration avec Ayra Starr. Le single « Pookie’ est aussi triple Diamant à l’export et le titre « Djadja » 17x Diamant à l’export.