Booba fustige Kalash, « Tu es un lâche »

Booba continue de vider son sac sur Kalash et dévoile des informations compromettantes contre ce dernier sur sa vie privée tout en regrettant d’avoir travaillé avec lui par le passé.

Le clash entre Booba et Kalash a éclaté il y a plusieurs années mais ces derniers mois le conflit a pris de l’ampleur, le fondateur du 92i s’en prend de manière de plus en plus virulente au rappeur martiniquais suite à ses récents propos contre Gato Da Bato. Kalash a insulté le compère de B2O dans une vidéo diffusée en direct sur ses réseaux avant de se faire recadrer par le DUC, selon sa version, son rival a pu le rencontrer en studio à Miami pour collaborer grâce à Gato.

« Vous êtes des monstres », Booba attaque Kalash et sa femme !

La tension est ensuite montée entre les deux hommes, Kalash a assuré que Booba a décroché son premier platine avec son aide, B2O a ensuite répliqué avec des informations privées sur son ennemi, il l’accuse de violences conjugales sur son ancienne compagne, Ingrid Littré. Celle-ci a écrit un livre sur sa vie commune avec Kévin Valleray de son vrai nom, elle fait des révélations sur leur vie sentimentale et rapporte des faits de violences à son encontre. Pour démontrer ses propos, elle a dévoilé un certificat médical daté de l’année 2018 avec des photos de ses blessures pour illustrer ses accusations.

Dans cette affaire, Kalash a démenti les accusations et assure que tout est faux, pour démontrer son innocence, il attaque en justice Ingrid Littré pour diffamation. Le conflit va régler devant les tribunaux, le chanteur explique avoir laissé leur maison à Ingrid Littré et lui payer une pension alimentaire. Booba s’est fait un malin plaisir de partager toutes les révélations de l’ancienne compagne Kalash pour lui faire passer un message et regrette de l’avoir connu, « Tu t’es trompé de combat Kévin, tu t’en ai pris aux mauvaises personnes. Tu es un lâche Kévin. Tu insultes la mère de ta fille et ta belle-mère.. Devant ta fille. Tu es une merde Kévin. Sache-le. J’ai honte d’avoir travaillé avec toi Kévin. J’ai honte pour toi. Ta nouvelle femme Clara n’a même pas la garde de son fils. Vous êtes des monstres. J’ai peur des monstres. Je déteste avoir peur Kévin ! ».