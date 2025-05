Xalaflix : comment trouver la dernière adresse au 28 mai 2025

Xalaflix est sans doute le site de streaming gratuit le plus populaire et le plus suivi du moment en France, mais comme d’autres plateformes de ce type, la légalité du site entraine un risque important pour ses utilisateurs.

La plupart des plateformes de streamig gratuit sont soumis à des blocages très fréquents par les fournisseurs d’accès à Internet en France dans le cadre de la lutte contre le streaming illégal. Certains utilisateurs contournent ces blocages via des VPN, mais cela ne garantit pas la légalité de l’accès. Xalaflix subit également cette sanction de la part des autorités françaises qui listent les sites dans l’illégalité.

Concernant Xalaflix, il faut être méfiant, de nombreux sites imitent l’interface de Xalaflix avec des extensions comme .pro, .stream, .online, .cc, .fr, .eu. Ces sites sont considérés comme frauduleux et peuvent contenir des logiciels malveillants ou tenter de voler vos informations personnelles.

À la date du 28 mai 2025, la véritable adresse officielle de Xalaflix est xalaflix.io, le nom de domaine xalaflix.fr répertorie aussi les changements d’adresses. « Avec XalaFlix, profitez des derniers films et séries en VF HD, gratuitement et sans aucune publicité ! Ce qui ressemble à un rêve devient une réalité grâce à la révolution XalaFlix », décrit la plateforme officielle de XalaFlix. Le site officiel met en garde contre ces clones et recommande de ne jamais utiliser d’autres extensions que .io pour accéder à Xalaflix. Ce domaine permet d’accéder à l’ensemble du catalogue de films, séries, documentaires et chaînes IPTV proposés gratuitement par la plateforme, sans inscription obligatoire ni paiement, et avec peu ou pas de publicités intrusives.

L’utilisation de Xalaflix pour visionner ou télécharger des contenus protégés par le droit d’auteur sans autorisation est illégale en France et expose à des risques juridiques.