Kaaris réagit à la photo improbable avec le père de Werenoi et la mère de Kylian Mbappé

Depuis quelques sur les réseaux, une ancienne photo de Kaaris avec le père de Werenoi et la mère de Kylian Mbappé est devenue virale, mais des internautes se sont indignés de ce cliché en assurant que c’est un fake réalisé avec l’aide de l’Intelligence Artificielle. Le rappeur du 93 est sorti du silence pour pousser un coup de gueule et rendre hommage à Werenoi.

Depuis le décès de Werenoi le 17 mai, les hommages se sont enchainés des rappeurs français. « Faut faire attention à sa santé, ça peut arriver à tout le monde, donc grand hommage à Werenoi » s’est exprimé le week-end dernier Jul sur cette disparation lors de son concert à stade Vélodrome de Marseille. Plus gros vendeur d’albums de 2023 et 2024, la carrière de Werenoi s’est subitement stoppée à l’âge de 31 ans, en pleine ascension. La mort du rappeur a fait exploser ses streams malgré les appels à ne plus écouter sa musique en raison de ses convictions religieuses et du souhait de ses proches et son producteur Babs a également déplore la mise en place d’une fausse cagnotte.

Kaaris commente une photo surréaliste des années 90 avec le père de Werenoi !

Cette semaine, le nom de Werenoi a encore agité les réseaux suite à la publication d’ancienne photos des années 2000 de Kaaris avec son groupe de danse dans les années 2000. Sur les clichés, Riska apparait avec le père de Werenoi et sur l’une des photos avec la mère de Kylian Mbappé, face aux critiques sur la véracité de cette image.

L’artiste originaire de Sevran a décidé de partager la photo pour rétablir la vérité en affirmant qu’elle est authentique. « Mes sincères condoléances à mon grand frère bouba @tonton_bouba_colorz_ qui a perdu son fils (werenoi) c’est tragique ça fait vraiment mal et quand on voit les commentaires des débiles du net, je crois qu’ils ne savent pas ce qu’ils font et ne comprennent pas la détresse d’une famille en deuil » a-t-il écrit sur Instagram pour adresser ses condoléances au père de Werenoi, Bouba.

« Pour la photo ci-dessus, je crois que le multiverse est à son prime, on dirait une IA, mais la photo est réelle, c’est juste la pics la plus cheloue de tous les temps, le reste appartient à l’histoire », précise Kaaris dans la suite de son message pour démenteir la rumeur sur l’Intelligence Artificielle.