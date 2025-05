Booba remercié par un beau geste de la part du PSG pour son soutien

Alors que Booba a promis à ses fans qu’il envisage de se produire dans l’enceinte du Paris Saint Germain au Parc des Princes, le rappeur français exilé à Miami affiche fréquemment ces derniers mois son soutien au club Parisien et vient de recevoir un beau cadeau de l’équipe championne de France avant d’affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir.

Le Paris Saint-Germain offre un maillot personnalisé « Kopp » à Booba !

Après l’échec de 2020 face au Bayern Munich avec une courte défaire 1 but à 0, le PSG va tenter de remporter sa première Ligue des Champions à Munich ce samedi 31 mai à partir de 21h face aux Italiens de l’Inter. Le club Parisien peut entrer dans l’histoire du football en devenant le deuxième club français de l’histoire à remporter la coupe aux grandes oreilles après l’Olympique de Marseille en 1993 et réaliser un triplé histoire, Ligue 1, Coupe de France et Champions League. Supporter du PSG, Booba va soutenir les parisiens pour cette finale.

Tout au long de la compétition, Booba a félicité à plusieurs reprises les joueurs du PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, pour saluer les performances des attaquants parisiens pour arriver jusqu’à la finale de la C1. B2O a même convié les joueurs du PSG à son concert à venir en octobre à Paris La Défense Arena. Pour remercier le rappeur de son soutien, le club parisien lui a offert un cadeau, un maillot floqué au nom de « Kopp », « Merci au Paris Saint-Germain, merci Nasser et tous derrière Paris, samedi 31 » a écrit le DUC dans une publication sur ses réseaux pour présenter l’offrande et rendre hommage au PSG en remerciant Nasser al-Khelaïfi.

Booba va donc suivre la finale de la Champions League demain soir en espérant une victoire du Paris-SG.