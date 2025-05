Booba se prend un gros tacle de Damso, Booba répond !

BEYAH, le nouvel album de Damso est enfin disponible et le rappeur Belge n’a pas manqué l’occasion d’adresser des piques à son ancien compère du 92i, Booba, il a réglé des comptes en musique contre son rival qui n’a pas tardé à réagir aux attaques.

Booba se fait clasher par Damso dès l’intro de BEYAH !

Après plusieurs années d’attente, l’album BEYAH est sorti. Dès le début de l’album, Damso frappe très fort avec le morceau « Impardonnable », produit par Maxime Fleury, Yuo et Beatsbyisma, dans lequel il lâche des piques contre Booba avec des punchlines qui agitent déjà les fans des deux rappeurs sur les réseaux. « En somme, j’ai plus vraiment d’amis, trahi par de vrais anciens amis. Qui jouent les rappeurs mais en vrai, leur flow est en arrêt maladie. Sucent pour être repostés ou retweetés par un tis-mé frustré Outre-Atlantique », lâche Dems.

Dans cette phrase, Damso ne cite pas directement Booba, mais fait clairement référence à son ancien mentor en revenant sur leur séparation, qui a brisé leur amitié. La fin de leur collaboration a lancé le conflit entre les deux hommes, avec de nombreuses tensions entre eux. Dems a vécu cela comme une trahison et va même jusqu’à traiter Booba de « tis-mé frustré Outre-Atlantique », en lui reprochant ses clashs sur X et ses attaques sur le réseau social pour valider ou non les autres rappeurs francophones depuis sa villa à Miami.

« T’es en compétition tout seul, mais bon, bravo quand même / J’te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes. », poursuit Damso pour enfoncer Booba et lui reprocher de se lancer dans des clashs en solitaire, sans que les rappeurs ciblés ne répondent à ses provocations, avant de déclarer qu’il préfère lui laisser son trône, car il a d’autres buts dans sa carrière. Les propos de Damso n’ont pas échappé à Booba ; ce dernier a rapidement répliqué dans une story : « J’aime quand ils font semblant de m’ignorer mais sont rongés de l’intérieur… », a-t-il écrit en réponse aux paroles de son rival, se satisfaisant d’avoir réussi à affecter le rappeur belge « de l’intérieur » avec ses clashs à répétition.

