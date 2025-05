Incroyable, D&P à Vie de Jul est N°1 avec plus de 37 000 nouvelles ventes

Les deux concerts au Stade Vélodrome de Marseille ont relancé les ventes du dernier album de Jul, « D&P à Vie » a repris la première place du Top Albums en France et les chiffres de ventes du projet sont phénoménales.

Jul continue d’affoler le compteur des ventes d’albums

Plus gros vendeur du rap français avec plus de 8 millions d’albums vendus dans sa carrière, rien ne semble pouvoir stopper Jul donc chaque album est un succès commercial et avec le dernier en date, il a encore fait très fort. La semaine passée, le rappeur Marseillais a réuni plus 150 000 spectateurs en deux soirées dans le stade de l’Olympique de Marseille et semaine, il a encore fait exploser les ventes.

Le Syndicat National de l’Edition Phonographique vient de publier le classement du Top 10 Albums en France, Jul reprend la tête du classement avec « D&P à vie » et ses 37 542 équivalents ventes. Le Marseillais devance un autre rappeur, Zamdane avec « Rahma » et Gims se place sur la dernière marche du podium avec « Le nord se souvient : l’odyssée ». Deux albums de Werenoi sont également toujours présents dans le classement avec « Diamant Noir » quatrième et « Pyramide 2 » en sixième position.

Le vingt-quatrième album studio de Jul sorti paru le 25 avril 2025 est quasiment certifié double disque de platine avec un total de 199 539 ventes en cinq semaines d’exploitation, (Semaine 1 : 123.691 ventes ; Semaine 2 : 18.234 ventes ; Semaine 3 : 10.912 ventes ; Semaine 4 : 9.160 ventes ; Semaine 5 : 37.542 ventes).