Papystreaming, l’adresse au 30 mai 2025

La dernière adresse officielle de Papadustream en mai 2025 est toujours active.

La plateforme Papadustream se présente comme une plateforme de streaming gratuit comparable à des sites comme Wiflix, FrenchStream, ou à des plateformes de téléchargement telles que Zone Telechargement. Très populaire auprès des amateurs de contenu multimédia comme des films et des séries, à la différence d’autres plateformes telles que Netflix, Prime Vidéo et Disney+, Papadustream propose de visionner du contenu de manière gratuite et sans nécessiter la création d’un compte sauf que le site pose un problème de légalité, il n’est pas conforme à la loi française sur le droit d’auteur.

C’est pour cela que Papadustream fait constamment une modification de son nom de domaine dans le but d’échapper aux blocages et restrictions imposés par les autorités françaises et les fournisseurs d’accès à Internet. La plateforme diffuse des films et séries protégés par le droit d’auteur sans autorisation, ce qui la rend illicite. Les ayants droit et les régulateurs, comme l’ARCOM, demandent fréquemment le blocage ou la suppression de ces sites auprès des FAI, qui coupent alors l’accès aux domaines concernés.

Papadustream migre régulièrement vers de nouveaux noms de domaine et la dernière URL officielle à la date du 30 en mai 2025 est papadustream.cash. Cette adresse remplaçe les anciennes extensions comme papadustream.city ou papadustream.golf. Il est recommandé d’utiliser uniquement cette URL pour éviter les clones et d’envisager l’usage d’un VPN pour protéger votre anonymat.