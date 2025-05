Voici pourquoi Damso refuse de se produire au Stade de France

Damso va miser sur un autre lieu que le Stade de France pour ses prochains grands concerts et explique pourquoi !

Ce vendredi, Damso vient enfin de dévoiler son album très attendu, BĒYĀH accompagné d’un court-métrage nommé R.E.M en guise d’introduction à son opus. Le rappeur Belge fait actuellement le tour des médias pour promotionner ce projet et dans un entretien avec l’application de streaming, Deezer, l’ancien membre du 92i s’est exprimé sur un possible concert au Stade de France comme vient de le faire avec succès Jul et Ninho.

Damso refuse le Stade de France et se justifie !

Pour défendre ce nouvel album sur scène, Damso prépare une tournée, après le triomphe de ses quatre dates à l’Accor Arena en 2022, il souhaite de produire dans une autre grande salle en 2026, il envisage un concert à Paris La Défense Arena qui est la plus grande salle couverte d’Europe avec 40 000 places, l’officialisation de la mise en vente des billets devrait arriver prochainement.

Cette annonce risque toutefois de décevoir son public qui aurait pu espérer encore mieux avec la programmation d’un concert devant 80 000 personnes au Stade de France, Damso a effectivement précisé dans son interview pour Deezer qu’il n’a pas envie de se produire au Stade de France, car il n’apprécie pas le son dans le stade du 93.