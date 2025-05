Wiflix / Flemmix, la dernière adresse active au 30 mai 2025

Il existe de nombreux sites de streaming gratuits, parmi lesquels on retrouve des noms connus comme Tirexo, Blablastream, Lebonstream ou encore Coflix. Cependant, d’autres plateformes sont de plus en plus populaires ces derniers temps comme Wiflix. Ce site propose un large choix de films et de séries accessibles sans inscription ni paiement, avec une interface simple et agréable à utiliser.

Depuis le début d’année 2025, Wiflix s’est imposé auprès des internautes français amateurs de contenu multimédia grâce à la diversité de ses contenus proposés sur la plateforme tels que des films, séries, documentaires ou encore des dessins animés, le tout avec une interface facile d’utilisation. L’absence d’inscription obligatoire et la navigation intuitive figurent parmi ses principaux atouts mais la publicité est très présente sur le site et parfois un trop intrusive, il est vivement conseillé d’utiliser un bloqueur de publicités comme Ad Block.

La plateforme permet de rechercher des programmes par genre, de consulter les nouveautés, les contenus populaires et de choisir la langue de visionnage en version française ou version originale avec des sous-titres en français. Chaque fiche de film ou série offre un résumé ainsi que des informations détaillées sur le casting et la date de sortie.

Important : L’utilisation de plateformes de streaming non officielles pour visionner des contenus protégés par le droit d’auteur est interdite par la loi et peut entraîner des poursuites. Pour contourner les blocages, certains utilisateurs ont recours à un VPN, qui permet de naviguer anonymement et d’accéder au site même si celui-ci est restreint par leur fournisseur d’accès.

Face aux blocages imposés par les fournisseurs d’accès à Internet, Wiflix a changé de nom et d’adresse à plusieurs reprises. Désormais, le site s’appelle Flemmix et est accessible à l’adresse onflemme.com qui redirige vers l’URL flemmix.top qui permet d’accéder au contenu de la plateforme.