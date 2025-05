Ousmane Dembélé victime de racisme ? Booba s’insurge pour le défendre

Alors qu’il vient de recevoir de la part du PSG un maillot floqué « Kopp » avant la finale de le C1 contre l’Inter, Booba a poussé un coup de gueule pour défendre Ousmane Dembélé et sa femme, victimes d’un commentaire raciste sous le réseau social X.

Le coup de gueule de Booba contre les racistes pour soutenir Ousmane Dembélé !

Booba est fan du PSG, l’année passée, il avait suivi avec regret l’échec en Ligue des Champions du PSG lors de la demi-finale contre le Borussia Dortmund et accusé Kylian Mbappé comme coupable de cette élimination avant de se réjouir de son départ au Real Madrid. Cette saison, sans Mbappé, le PSG a enfin réussi à se hisser pour la seconde fois de son histoire en finale de la C1 et Booba a félicité Ousmane Dembélé à plusieurs reprises sur les réseaux pour ses performances sportives, l’attaquant français a décroché le titre de meilleur buteur du championnat de France, vient de fêter le titre de champion de France de Ligue 1 et a aussi remporté la Coupe de France.

Proche de Dembélé qu’il y a rencontré il y a quelques années lors d’un séjour du joueur à Miami, Booba a réagi à une photo du buteur du PSG samedi dernier après avoir remporté la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims (0-3), il a convié sa femme lors de célébrations à la fin de la rencontre. Sur une photo relayée par un internaute sur X, Rima Edbouche apparait voilée avec un masque anti-covid sur le visage, la publication est devenue virale et avec des nombreuses critiques sur le port du voile de la compagne du joueur, la fachosphère s’est lâché contre la jeune femme et a énervé Booba.

« Gros racistes impuissants et lâches laissez les gens vivre et pratiquer leur religion occupez vous de bobonne qui a les seins qui tombent et rendez-vous samedi car cet homme va vous guider vers le droit chemin. #icicestparis » s’est insurgé Booba contre les commentaires haineux avant l’auteur du tweet ne supprime le cliché suite au message du rappeur qui n’est pas passé inapercu.

Gros racistes impuissants et lâches laissez les gens vivre et pratiquer leur religion occupez vous de bobonne qui a les seins qui tombent et rendez-vous samedi car cet homme va vous guider vers le droit chemin. #icicestparis 🏴‍☠️ https://t.co/7VhG2rVgkr — Booba (@booba) May 29, 2025