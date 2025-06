Gims fan de l’OM a retourné sa veste pour le PSG ? Booba l’insulte

Les archives que Booba est capable de ressortir sur les autres rappeurs sont souvent assez incroyables et il vient encore de récidiver avec Gims qui a soutenu le PSG pour la finale de la Ligue des champions alors qu’il aurait été supporté du club rival, l’Olympique de Marseille il y a quelques années.

Gims avec le maillot de l’OM choque Booba qui ressort un gros dossier !

C’est le match le plus important de l’histoire du PSG et les joueurs parisiens n’ont pas manqué le rendez-vous, ils ont réussi à remporter la première Champions League du PSG en écrasant l’Inter Milan 5-0 dans un match à sens unique, les champions de France ont largement dominé leur adversaire lors de cette soirée de légende. Pour cet événement, Gims était présent dans les tribunes comme d’autres rappeurs français, le frère de Dadju a suivi la rencontre dans le stade de l’Allianz Arena de Munich après avoir présenté quelques jours auparavant la bande-annonce de la finale pour M6 et avoir déclaré être un grand fan du PSG. Supporter PSG qui lui a offert un maillot avant le match, Booba n’a manqué l’occasion de tacler Gims et reprocher à son rival son affiliation par le passé avec l’OM.

La rivalité entre les supporters du PSG et de l’OM n’est plus à présenter, chaque match du classico est toujours très tendu dans les tribunes, entre les deux équipes la rancœur est telle que des fans de l’OM n’ont pas hésité à acheter des maillots de l’Inter avant la finale pour soutenir le club italien contre le PSG afin d’espérer une défaite du club de la capitale et de rester l’unique club français vainqueur de la Champions League. Cette rivalité ne semble pas avoir affecté Gims qui il y a quelques années, en 2013 très exactement s’est rendu à Marseille pour rencontrer des joueurs olympiens de l’époque, André-Pierre Gignac et Souleymane Diawara ont échangé avec l’ancien membre de la Sexion D’Assaut, ils ont immortalisé ce moment en photo, le rappeur s’est même affiché avec un maillot blanc et bleu floqué « Maitre Gims ».

Booba a retrouvé les images de cette rencontre de Gims avec les joueurs de l’OM et a partagé la vidéo. Très énervé, B2O a copieusement insulté Meugui dans la légende de sa publication, « Vas t’accoupler avec la mère à Rabiot sale f*p » tout en le mentionnant pour tenter de provoquer une réaction et en faisant le parallèle avec Adrien Rabiot, un ancien joueur du PSG qui a grandi en région parisienne avant de rejoindre l’OM en 2024.