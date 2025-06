Pas de Booba dans les albums préférés de Damso, voici son Top 5

En promotion pour la sortie de son nouvel album BĒYĀH qui vient de réaliser le meilleur démarrage de 2025 sur une journée avec 8,9 millions de streams Spotify, Damso s’est confié sur ses albums de rap français préférés. On y retrouve du PNL, Niska, Vald, Ninho ou encore Nekfeu mais pas de Booba alors que ce dernier a aidé Damso à lancer sa carrière musicale à ses débuts dans le rap.

Damso cite PNL, Niska, Vald, Ninho et Nekfeu mais pas Booba !

Souvent discret sur son avis concernant les autres rappeurs francophones, Damso a placé plusieurs dédicaces dans son nouvel album. Il a rendu hommage à Kaairis et son classique Zoo avec la phrase « Les singes viennent de sortir du zoo », au trio Ninho, Niska, Leto avec « Congolais comme Ninho et Leto… Le monde est méchant comme dirait Stanislas », à Kalash Criminel avec « Nwaar est I’infini, violence est benie, TA-TA-TA, Kalash Crimi », à Freeze Corleone avec « J’I’ai n*que autant d’fois qu’t’entends ‘comme’ chez Freeze Corleone (EKIP) » ou encore dans une seule phrase à Vald, Niska, PNL, Ninho, Nekfeu avec « Ce monde est cruel, ce monde est méchant mais ce monde ou rien, mourir en légende Partir en jefe, partir en jefe, vivre dans les étoiles mais qui vagabondent ».

Les cinq derniers rappeurs cités sont d’ailleurs très appréciés de Damso car il a révélé que les projets de ces artistes figurent dans la liste de ses albums préférés, d’une sélection cohérente et révélatrice de son style musical ainsi que de son album BĒYĀH. On y retrouve en effet l’album « Le monde Chico » de PNL, « Le monde est méchant » de Niska, « Jefe » de Ninho, « Ce monde est cruel » de Vald et « Les étoiles vagabondes » de Nekfeu.