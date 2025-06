SDM, Gims, Gazo, le rap français célèbre la 1ère étoile du PSG en Champions League

Que ce soit dans le stade de l’Allianz Arena à Munich comme SDM et Tiakola, au Parc des Princes pour la diffusion de la rencontre en direct ou encore sur l’Avenue des Champs-Élysées, les rappeurs parisiens ont fêté comme il se doit la victoire historique du Paris Saint Germain en finale de la Ligue des champions ce samedi soir.

Les rappeurs parisiens ont vibré dans la soirée légendaire du 31 mai 2025, les joueurs de Luis Enrique ont atteint le sommet du football européen, le PSG a réussi à décrocher la première étoile sur son maillot. Le club parisien a facilement battu à Allianz Arena de Munich l’Inter Milan sur le score 5 buts à 0, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé n’ont jamais tremblé pendant la rencontre avec l’ouverture du score rapide en première mi-temps d’Hakimi avant que Désiré Doué ne double la mise. Le jeune attaquant français a ensuite marqué le troisième but du PSG pour enfoncer les Italiens, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit le quatrième but puis Mayulu un cinquième à la fin du match pour conclure la marque.

Tiakola et SDM présents en Allemagne ont eu l’honneur de célébrer cette victoire avec les joueurs sur la pelouse d’Allianz Arena et notamment Dembélé pressenti pour devenir le prochain Ballon D’Or. Dadju, Gims, Gazo et Ninho étaient aussi dans les tribunes du stade Munichois pour assister à la débâcle des Intéristes. À Paris, les rappeurs PLK, Niska et Naza ont retrouvé les supporters du PSG dans les rues de la ville pour faire la fête, le dernier nommé a même profité de l’occasion pour tourner un clip. Pour marquer le coup, Niska a aussi sorti un nouveau morceau en collaboration avec DJ Snake, « PSG BOYZ FREESTYLE », le duo a interprété le single ce dimanche devant les fans lors des festivités au Parc des Princes pour accueillir le retour triomphant des joueurs du PSG.

Le rappeur Nono La Grinta a publié une version Champions d’Europe de son titre « Paris » dont la chanson est montée à la deuxième place du Top Singles sur Spotify. Le morceau « Afro Trap 3 Champions League » de MHD a également fait une entrée dans ce classement des titres les plus streamés en France sur l’application à la 31ème place.